Штрафы за порчу сельскохозяйственных земель увеличат в сотни раз

Минсельхоз России предлагает в сотни раз увеличить штрафы для вредителей сельскохозяйственных земель. Их сумма может достигать 40-50 процентов кадастровой стоимости участка и исчисляться пропорционально площади испорченных земель. В некоторых случаях это сотни тысяч рублей. Соответствующие нормативы предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Сейчас максимальный штраф за порчу земли составляет для граждан всего 2 тысячи рублей, а для должностных и юридических лиц - 4 тысячи. Но в будущем эта сумма будет несоизмеримо выше. "Например, если кадастровая стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10 гектаров составляет 400 тысяч рублей и имеет место захламление земель отходами производства и потребления на площади 5 гектаров - размер штрафа составит 200 тысяч рублей", - пояснили "РГ" в минсельхозе. Если же кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для граждан может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - от 350 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Предполагается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, "допустившие порчу земель".

Большой размер штрафов разработчики предложений объясняют с экономической точки зрения. Например, по данным Россельхознадзора, средняя стоимость рекультивации 1 гектара земли составляет 184 тысячи рублей, а средняя площадь участка, в отношении которого совершается правонарушение, - 21 гектар. Таким образом, стоимость рекультивации такой площади исчисляется почти 4 миллионами рублей. И штрафы в несколько тысяч по сравнению с миллионным ущербом - просто слезы.

"Ущерб, причиняемый почве, не соизмерим с действующими размерами административных штрафов. Они должны быть значительно выше, близкие к штрафам, применяемым в Европе", - поделился мнением в беседе с "РГ" начальник Управления земельного надзора и информационного обеспечения Россельхознадзора Антон ГНИНЕНКО.

Однако стоит уточнить, что предлагаемое наказание не касается земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и дачного строительства.

Теперь о том, что такое "порча сельхозземель". В законопроекте не вводится нового понятия, а только уточняется и унифицируется редакция этого термина в нескольких действующих нормативных правовых актах. Под порчей понимается отравление, загрязнение радиоактивными и химическими веществами, захламление участков отходами производства, а также самовольное изъятие или разрушение плодородного слоя почвы. Также под это понятие попадает нарушение правил обращения с пестицидами и ядохимикатами, которые могут быть опасны для здоровья людей и состояния окружающей среды, пояснили в минсельхозе. Проще говоря, будут штрафовать тех, кто изымает чернозем с плодородных участков и продает его за большие деньги, известно, что на этом делают целый бизнес в ряде российских регионов.

"Штрафы затронут незаконных добытчиков общераспространенных полезных ископаемых и тех, кто применяет незарегистрированные пестициды и агрохимикаты, имеющие отношение к строительству и обслуживанию линейных объектов, а также нефтяным работам", - рассказал Антон Гниненко.

Между тем заключение о регулирующем воздействии на проект закона опубликовало Минэкономразвития. В нем, в частности, отмечается избыточность административных мер и отсутствие критериев оценки степени порчи земель. Эта критика является дискутивной, отмечают разработчики предложений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.