Резко подорожавшие презервативы стали не по карману многим россиянам

Продажи презервативов в аптеках в первом квартале 2016 года упали на 20,5%, составив 3,5 млн упаковок, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в РБК.

В то же время объем аптечных продаж презервативов в стоимостном выражении увеличился на 11% к аналогичному периоду 2015 года и составил 627,2 млн руб. В исследовании отмечается, что средства барьерной контрацепции занимают около 1,3% стоимостного объема в продажах нелекарственного ассортимента в аптеках.

Всего в 2015 году в российских аптеках было продано 16,7 млн упаковок средств барьерной контрацепции на сумму 2,5 млрд руб., что на 40% больше в стоимостном выражении, чем в 2014 году, и на 4,4% больше в натуральном.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки презервативов также выросла в 2015 году на 34,5% по сравнению с позапрошлым годом, составив 151 руб. (в ценах закупки). Больше всего подорожали презервативы Control (на 42%), Contex (40%) и Durex (35%). Меньше всего выросли цены на Vizit, который подорожал всего на 8%. В то же время цены на презервативы «Сенсекс» производства «Верофарм» упали на 20,7%.

В первом квартале текущего года с точки зрения натуральных объемов продаж пятерка лидеров осталась такой же, как и год назад: Contex, Durex, Vizit, Sico и Viva.

Как сообщала ранее DSM Group, в целом за 2015 года продажи презервативов выросли сразу на 6%, а продажи оральных контрацептивов упали на 4%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.