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Резко подорожавшие презервативы стали не по карману многим россиянам

08 Июня 2016, 10:22 | В России

Продажи презервативов в аптеках в первом квартале 2016 года упали на 20,5%, составив 3,5 млн упаковок, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в РБК.

В то же время объем аптечных продаж презервативов в стоимостном выражении увеличился на 11% к аналогичному периоду 2015 года и составил 627,2 млн руб. В исследовании отмечается, что средства барьерной контрацепции занимают около 1,3% стоимостного объема в продажах нелекарственного ассортимента в аптеках.

Всего в 2015 году в российских аптеках было продано 16,7 млн упаковок средств барьерной контрацепции на сумму 2,5 млрд руб., что на 40% больше в стоимостном выражении, чем в 2014 году, и на 4,4% больше в натуральном.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки презервативов также выросла в 2015 году на 34,5% по сравнению с позапрошлым годом, составив 151 руб. (в ценах закупки). Больше всего подорожали презервативы Control (на 42%), Contex (40%) и Durex (35%). Меньше всего выросли цены на Vizit, который подорожал всего на 8%. В то же время цены на презервативы «Сенсекс» производства «Верофарм» упали на 20,7%.

В первом квартале текущего года с точки зрения натуральных объемов продаж пятерка лидеров осталась такой же, как и год назад: Contex, Durex, Vizit, Sico и Viva.

Как сообщала ранее DSM Group, в целом за 2015 года продажи презервативов выросли сразу на 6%, а продажи оральных контрацептивов упали на 4%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: viva  vizit  contex  презервативы  sico  durex  аптека  контрацептивы 



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Комментарии

  • Nim10:46, 08.06.2016#

    О! Да это же ПРОБЛЕМА! Все на митинг!

  • ЋРЎСџ11:03, 08.06.2016#

    На молоке экономишь-а тут гандоны!

  • Спам11:13, 08.06.2016#

    Перешли на презервативы многоразового пользования!

  • РіРµРЅР°11:14, 08.06.2016#

    Страна у нас пипец(!)-даже своих гандонов уже не выпускает. А цены на лезвия видели?Брэнд однако!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ11:33, 08.06.2016#

    переселимся в пещеры и землянки, перестанем бриться, и пользоваться мылом и зуб. пастой. зубы будет лечить кузнец, а так как электроэнергия тоже в цене, как и презервативы, начнёт интенсивно плодиться.

  • про23:32, 08.06.2016#

    экономная замена продуктам - это водкапрезервативы не нужны

  • Второй фронт23:59, 08.06.2016#

    Кто же вас псевдоним 23. 39 блокировать будет, об этом знает весь мир.

  • Чувак00:30, 09.06.2016#

    я это обьясняю следующим:Подорожало мясо / люди стали его меньше есть / стало меньше белка в организме / стал хуже стоять / в итоге покупают меньше презервативов/ :)

  • Химчистка11:12, 09.06.2016#

    Пользуйтесь услугами химчистки и это поможет вам сэкономить ваш семейный бюджет.

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