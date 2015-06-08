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Прожиточный минимум в России вырос более чем на полторы тысячи рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении прожиточного минимума за первый квартал 2015 года, сообщает в пятницу сайт правительства РФ.
"Подписанным постановлением величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2015 года на душу населения установлена в размере 9662 рубля, для трудоспособного населения - 10 404 рубля, пенсионеров - 7916 рублей, детей - 9489 рублей", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что величина прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2015 года по сравнению с четвертым кварталом 2014 года увеличилась на 17,1% для трудоспособного населения, на 16,7% для пенсионеров, для детей - на 20,1%.
В правительстве подчеркивают, что федеральным законом предусмотрен отдельный порядок определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на основании величины прожиточного минимума пенсионера, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
"В федеральном бюджете установлена величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2015 год в размере 7161 рубль", - говорится в сообщении.
Величина прожиточного минимума за последний квартал 2014 года составляла 8234 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум достигал 8885 рублей, для пенсионеров 6785 рублей, для детей - 7899 рублей.
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Это он себе такой "прожиточный" установил? Зря, очень быстро ноги протянет. Или отравится дешёвым "импортозамещением".