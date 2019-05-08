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Стали известны самые востребованные в стране профессии

08 Мая 2019, 10:11 | В России

Высшее образование отдыхает

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Выяснилось, что самыми востребованными в стране остаются продавцы и водители. На третьем месте расположились повара, за ними идут менеджеры и уборщики.

В десятку востребованных профессий также вошли администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

Также эксперты отметили, что самой массовой сферой деятельности для граждан России остаются продажи. Так, в 2018 году число вакансий в данной категории составило 18% от общего числа предложений о трудоустройстве.

Фото ТНТ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: вакансия  охранник  разнорабочий  повар  уборщик  продавец  кадры  работа  грузчик  администратор  менеджер  водитель  образование 






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