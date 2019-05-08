Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Стали известны самые востребованные в стране профессии
08 Мая 2019, 10:11 | В России
Высшее образование отдыхает
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Выяснилось, что самыми востребованными в стране остаются продавцы и водители. На третьем месте расположились повара, за ними идут менеджеры и уборщики.
В десятку востребованных профессий также вошли администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.
Также эксперты отметили, что самой массовой сферой деятельности для граждан России остаются продажи. Так, в 2018 году число вакансий в данной категории составило 18% от общего числа предложений о трудоустройстве.
Фото ТНТ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: вакансия охранник разнорабочий повар уборщик продавец кадры работа грузчик администратор менеджер водитель образование
Новости тематики
- Стали известны самые востребованные в стране профессии
- Приморье попало в список худших регионов России по числу созданных рабочих мест
- Где водителям платят около 300 тысяч, врачам - 200 тысяч, а учителям - 150 тысяч рублей
- Россиянам обещают двухчасовой рабочий день и выходной в пятницу
- За трудоустройством выпускников будет следить Общественная палата
Новости раздела
- Стали известны самые востребованные в стране профессии
- В России запретят ночную продажу еще целого ряда товаров
- Приморье попало в список худших регионов России по числу созданных рабочих мест
- Дизтопливо будет дешеветь
- У российских военных будет собственный мобильный оператор
- В России назревает дефицит спиртного
- Приморцам крупно повезло с мусором
- Россияне начали все чаще экономить на одежде
- Жилье в России существенно подорожает
- В самолеты начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Праворульные авто могут попасть под запрет уже 1 июля
- На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья
- Ким Чен Ын взялся за старое
- Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево могла стать молния
- Генеральная репетиция парада пройдёт во Владивостоке
- Гигант Costa Serena возвращается в Приморье
- Туристско-информационный центр планируют создать в Приамурье
- В России появились новые дорожные знаки
Loading...