Стали известны самые востребованные в стране профессии

Высшее образование отдыхает

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Выяснилось, что самыми востребованными в стране остаются продавцы и водители. На третьем месте расположились повара, за ними идут менеджеры и уборщики.

В десятку востребованных профессий также вошли администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

Также эксперты отметили, что самой массовой сферой деятельности для граждан России остаются продажи. Так, в 2018 году число вакансий в данной категории составило 18% от общего числа предложений о трудоустройстве.

Фото ТНТ.