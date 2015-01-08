В отличие от Приморья, в ряде регионов страны цены на хлеб начали падать

По итогам 2014 года Россия собрала один из рекордных урожаев зерна за всю новейшую историю. По данным Минсельхоза, объёмы зерновых, собранных на сельскохозяйственных угодьях Российской Федерации, составили около 106 млн. тонн, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Topwar.Ru. Абсолютный рекорд по этому показателю был зафиксирован в 2008 году, когда собрано было почти 108 млн. тонн. Свои рекордные показатели в 2014 году обновили сразу несколько регионов страны, в числе которых Воронежская и Липецкая области.

При этом за все последние годы спрос на российскую пшеницу существенно возрос, в то время как на европейское (в частности, французское) зерно снизился. Причина заключается в том, что качество российских зерновых оценили намного выше качества европейского зерна покупатели, а потому готовы переплатить лишние 15-20 долларов за тонну, но при этом получать именно российское зерно.

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Рекордные объёмы экспорта зерна из России впервые за всё последнее время дали повод представителям Минсельхоза говорить о том, что производители зерна в нашей стране завершили год с существенным профицитом. При этом свою роль сыграл и рост курса доллара, позволивший примерно на 20-25% увеличить рублёвую выручку от экспортной торговли.

Рост курса доллара обнажил и ещё одну небезынтересную тенденцию. В августе-сентябре прошлого года – на пике уборочной кампании в России говорили о том, что рост цены на зерновые в мире уже в январе-феврале приведёт к повышению цен на хлеб на внутреннем российском рынке. Общий рост цен не зерно с августа 2014 года составил около 80% (по данным комиссии Совета Федерации по импортозамещению). Это более чем ощутимый рост. Однако именно подскок курса доллара по отношению к рублю на те же 75-80% позволяет оставлять цену на хлеб внутри страны не прежнем (прошлогоднем уровне). В ряде областей России фиксируется даже снижение цены на хлебобулочные изделия в первую новогоднюю неделю. К примеру, в упомянутых Воронежской и Липецкой областях снижены цены на так называемый «бюджетный» хлеб – тот, который пользуется наибольшей популярностью у населения с невысокими доходами. Цена такого хлеба снизилась примерно на 5-6%.

Однако не всё так безоблачно на зерновом рынке, как может показаться после ознакомления с представленными показателями. Оценка рынка зерновых культур даёт повод в очередной раз поднять вопрос о том, что «сливки» с повышения доходного от продаж зерна снимают вовсе не его производители, а посредники и биржевики. Если цена не зерно в мире продолжит расти, то повышения цен на хлеб в самой России избежать, к сожалению, не удастся. Чтобы застраховать российский рынок от всплеска цен на зерно и, соответственно, на хлеб, в министерстве сельского хозяйства принято довольно жёсткое решение – ограничить вывоз зерна в качестве экспорта и предельно насытить им внутренний рынок, удовлетворив потребности российских покупателей. В качестве параллельной меры Минсельхоз заявил о готовности повысить минимальную закупочную цену по госинтервенциям у сельхозпроизводителей сразу на 50%. Теперь минимальная закупочная цена ожидается на уровне 10 тысяч рублей за зерновую тонну. Это должно отсечь целую группу посредников, обосновавшихся на рынке торговли зерном.

К началу 2015 году Минсельхоз, руководствуясь «новыми правилами мировой торговли» (когда торговать надо так, как выгодно в первую очередь именно тебе, не особенно вдаваясь в букву подписанных контрактов), решил остановить экспорт более чем 2 млн. тонн зерна. Это привело к тому, что зарубежные покупатели сразу же начали тыкать пальцем в контракт, заявляя, что, дескать, вы нарушаете взятые на себя торговые обязательства. Однако в Минсельхозе развели руками и заявили, что контракт будет выполнен, но пока нам нужно учесть интересы внутреннего рынка.

Казалось бы, в связи с международным правом нужно направить испепеляющую критику на тех, кто решение о существенном сокращении зернового экспорта из России принял, но сегодня эта критика неуместна. Пожалуй, впервые за все годы существования Российской Федерации как суверенного государства, в правительстве обратили внимание на зерновые потребности в первую очередь россиян, и на то, что нужно применить инструменты для сдерживания роста цен на хлеб внутри страны. Памятуя о том, как Россию, простите за слэнг, кидают в плане самых разных заключённых контрактов (от ситуации с «Мистралями» до поставок оборудования для газо- и нефтедобычи), решение по ограничению экспорта уже не выглядит каким-то торговым произволом.

Нечто подобное наблюдалось на волне кризиса 2008-2009 года, однако теперь у России полностью развязаны руки. Если в отношении РФ собираются выставить неустойки за недопоставки зерна, то Москва вполне может ответить словами, которые в отношении РФ использует Запад: как только ситуация изменится в положительном направлении, зерновые поставки будут возобновлены в полной мере – мы вместе должны к этому стремиться… Если у кого-то есть желание подать на Россию в арбитраж ВТО, то будет интересно посмотреть на то, как этот арбитраж, который не мычит, не телится по антироссийским санкциям, будет мямлить про временный отказ от выполнения контрактных обязательств самой Россией.

Как видно, международная торговля переживает непростые времена. Дело дошло до того, что заключённый контракт стал обычной бумажкой, с которой при случае можно сходить в туалет… И, как говорится, не мы это начали.

Другой вопрос - главными покупателями российского зерна являются государства Северной Африки, Ближнего Востока, Азии – то есть не те, которые санкции против России вводили и поддерживали. Это Турция, Египет, Марокко, Израиль, Кения, Нигерия, Азербайджан. Однако никто и не говорит, что Россия снижает объёмы зернового экспорта именно в эти страны. То есть, в этом случае тоже работает гибкий принцип торговли – отныне прозрачно торгуем только с теми, кто прозрачно торгует с нами. Тем же, откуда звучат угрозы новыми пакетами санкций, нужно объяснять, что зерно, мол, нужно самим, а они пусть поищут его, процентов на 30-40 дороже (со стоимостью поставок), например, за океаном.

Вот список «друзей России» (тех стран, которые продолжают давить на РФ санкциями или частично поддерживать их), вынужденных покупать российскую пшеницу: Италия (около 175 тыс. тонн), Испания (80 тыс. тонн), Португалия (40 тыс. тонн), Греция (75 тыс. тонн), Нидерланды (70 тыс. тонн), Албания (40 тыс. тонн). А ещё Украина, Грузия, Латвия, Саудовская Аравия, Румыния, Молдавия, Польша.

Минсельхоз сообщает, что если реализация начатой программы продолжится, несмотря на ценовую политику на зерновом рынке, то к 2020 году процент импортозамещения по целым областям сельского хозяйства вырастет в разы. Уже сейчас отмечается рост объёмов импортозамещения в отечественном семеноводстве и животноводстве. В прогнозах министерства сельского хозяйства, к 2020 году импортозамещение в животноводстве составит 70%, семеноводстве – 68-70%. Стратегическую роль зерна в истории человечества и мировой торговле ещё никто не смог отменить…

Напомним, что ОАО «Владхлеб» "индексировало" отпускные цены с 1 января 2015 года. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу компании, основной причиной индексации отпускной цены стал рост цен на все слагаемые себестоимости, в том числе:

Повышение рыночных цен на сырье, материалы, топливо, включающее:

повышение цен на муку. Цена на зерно и, следовательно, на муку растет очень быстро и скачкообразно по причинам неравномерного урожая в регионах страны (в Алтайском крае даже введен режим ЧС), невысокого качества зерна нового урожая, и главное – по причине резкого роста курса доллара, вследствие чего привлекательность экспорта зерна существенно превысила привлекательность его продажи на внутреннем рынке страны. Рост цен на зерно в 2014 году составил 80%, цена на муку поднимается пропорционально, но с задержкой 3-4 недели (рост в 2014 году составил 53%);



повышение цен на ГСМ. Рост уже составил 13,78%, и с 2015 года цена ГСМ вырастет еще в рамках утвержденного Правительством РФ «налогового манёвра».



повышение цен на сырье (20-30%), упаковку (25-35%) и импортные ингредиенты (25-50%) в условиях роста курса валюты, ограничения рыночного предложения, вызванного санкциями и фактом дефицита;

Повышение цен естественных монополий, включающее:

повышение тарифа на железнодорожную перевозку грузов на 10% с 2015 г.



повышение цены на коммунальные услуги, которое составит 8,2-8,4% в 2015 г.



Таким образом, сообщила компания, из-за уже утвержденного роста цен естественных монополий и с учетом уже произошедшего фактического роста цен на муку, сырьё и ГСМ фактический рост себестоимости хлебобулочной продукции превысит 12,7%.

Сдерживая резкий рост цен, предприятие произведет индексацию отпускной стоимости на продукцию с 01 января в среднем только на 8,5% или 2 рубля на 1 булку. Отпускная цена Подольского хлеба при этом составит 25,6 рублей за 1 булку.

В соответствии с соглашением с УФАС Приморского края ОАО «Владхлеб» уведомило управление о предстоящей индексации, предоставив калькуляцию себестоимости производства хлебобулочных изделий.

ОАО «Владхлеб» продолжает участвовать в социальной программе администрации г.Владивостока «Город для людей», осуществляя продажу хлеба «Подольского» по льготным ценам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.