Глава Ростуризма рассказал, что делать если не возвращают деньги за путевку в Турцию

«Первый вариант - все-таки попытаться договориться с туроператором о возврате полной стоимости тура или его замене на другую путевку. Если это не получится, то второй вариант - обращаться в суд и требовать возврата денежных средств», - цитирует главу Ростуризма «Золотой Рог».

Олег Сафронов добавил «РГ», что данную ситуацию регламентируют статьи 10 и 14 132-го федерального закона о туристской деятельности, а также закон о защите прав потребителей. Юридические рекомендации на эту тему опубликованы на официальном сайте Ростуризма.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.