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Глава Ростуризма рассказал, что делать если не возвращают деньги за путевку в Турцию
07 Декабря 2015, 14:26 | В России
«Первый вариант - все-таки попытаться договориться с туроператором о возврате полной стоимости тура или его замене на другую путевку. Если это не получится, то второй вариант - обращаться в суд и требовать возврата денежных средств», - цитирует главу Ростуризма «Золотой Рог».
Олег Сафронов добавил «РГ», что данную ситуацию регламентируют статьи 10 и 14 132-го федерального закона о туристской деятельности, а также закон о защите прав потребителей. Юридические рекомендации на эту тему опубликованы на официальном сайте Ростуризма.
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