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Обнародован список запрещенных турецких товаров
На территорию России запрещено ввозить томаты и цитрусовые с территории Турции. Такое решение приняло правительство РФ. К ввозу запрещены: апельсины, мандарины, (танжерины,сатсума, клементины, вилкинги), а так же тушки и субпродукты домашних кур и индеек, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника. Помимо растительной продукции запрещается ввозить турецкую соль, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.
Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию:
Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара:
0207 14 Части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные
0207 27 Части тушек и субпродукты индеек, замороженные
0603 12 Гвоздики, свежие
0702 00 Томаты, свежие или охлажденные
0703 10 Лук репчатый и лук шалот, свежий или охлажденный
0704 10 Капуста цветная и брокколи, свежие или охлажденные
0707 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0805 10 Апельсины, свежие или сушеные
0805 20 Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные
0806 10 Виноград, свежий
0808 10 Яблоки, свежие
0808 30 Груши, свежие
0809 10 Абрикосы, свежие
0809 30 Персики, включая нектарины, свежие
0809 40 Сливы и терн, свежие
0810 10 Земляника и клубника, свежие
2501 00 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть
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Наши алчные торговцы начисто лишены патриотизма. Поэтому будут протаскивать турецкие товары правдами и неправдами. А мы будем на них стучать. Непременно!