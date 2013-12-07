Игровые автоматы: история возникновения азартных игр

Невероятно, но первые упоминания об азартных играх датируются эпохой до нашей эры. В древнегреческой мифологии существуют легенды, согласно которым боги делили земли путем бросания костей. С другой стороны, результаты археологических раскопок в Древнем Египте свидетельствуют о том, что жители этой цивилизации использовали кости животных для того, чтобы играть в игры, схожие с азартными. Рисунки на стенах и камнях только еще один раз подтверждают это факт.

Первые прототипы известных сегодня игровых автоматов появились в 19 столетии в Англии. Позже, в начале 20-столетия изобретают популярный автомат Liberty Bell, который пробуждает интерес у многих людей, в соответствии с чем игровой бизнес начинает развиваться быстрыми темпами. Количество желающих испытать судьбу становится все больше по всему миру, а игровые автоматы начинают устанавливать не только в специально предназначенных местах, но также и в простых барах, куда посетители приходят расслабиться за кружкой пива или чашкой кофе.

В Советском Союзе игровые автоматы появляются в крупных отелях Таллина и Москвы, а позже и других городов с целью проведения досуга иностранцев и возможности оплаты в валюте. Еще через короткий промежуток времени азартные игроки могли посещать уже специальные заведения, именуемые казино. Первым казино стало Astoria Palace, открытое в Эстонии в 1989 году. Второе казино появилось уже в Москве в том же году, а расположено оно было в гостинице «Савой».

Интересен тот факт, что почти за 20 лет бурного и волнообразного развития игорного бизнеса его доходность возросла до 6 млрд долларов. В то же время стоит отметить, что популярность игровых автоматов нисколько не угасла, а наоборот, возросла в связи с развитием индустрии. С появлением интернет-технологий люди стали все чаще проводить время в казино-онлайн, где можно легко и доступно выбрать любой вид игры и испытать свою судьбу. Так, к примеру, современный Сборник азартных игр, слотов и автоматов Казинораша предлагает посетителю на выбор разные способы проведения досуга с комфортом и пользой для себя.

Азартные игры – это прекрасный способ «убить время», реализовать свою потребность в ярких ощущениях и адреналине, не покидая свой дом. Любой человек, имеющий компьютер с доступом в интернет, может в любое время суток испробовать свои силы, посетив виртуальное казино.

Статья подготовлена по материалам источников: - About.com

- igrovye-avtomati.ru

- ru.wikipedia.org.