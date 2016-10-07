Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft

В органах государственной власти РФ будет внедряться отечественный пакет программ, по функционалу аналогичный известнейшим приложениям от Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, почтовый клиент, календарь, телефонная книга, антивирус, браузер и средство отображения картинок и фотографий. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", пакет будет собран из лучших продуктов разных отечественных производителей.

Согласно «дорожной карте» «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций», подготовленной подгруппой «Интернет+Суверенитет» при помощнике президента Игоре Щеголеве, до апреля 2017 года будет «разработано отечественное офисное программное обеспечение» для региональных и муниципальных органов власти.