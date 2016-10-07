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Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
В органах государственной власти РФ будет внедряться отечественный пакет программ, по функционалу аналогичный известнейшим приложениям от Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, почтовый клиент, календарь, телефонная книга, антивирус, браузер и средство отображения картинок и фотографий. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", пакет будет собран из лучших продуктов разных отечественных производителей.
Согласно «дорожной карте» «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций», подготовленной подгруппой «Интернет+Суверенитет» при помощнике президента Игоре Щеголеве, до апреля 2017 года будет «разработано отечественное офисное программное обеспечение» для региональных и муниципальных органов власти.
В московском офисе Microsoft "Известиям" заявили, что их продукты являются безопасными для использования в госорганах.
— Одним из ключевых факторов, обеспечивающих создание защищенных систем на базе продуктов Microsoft, является выполнение национальных требований к сертификации программного обеспечения. Продукты Microsoft регулярно проходят сертификацию на соответствие требованиям по информационной безопасности РФ, — подчеркнули в представительстве компании. — На сегодня сертифицированы уже более 60 продуктов, включая Office. Microsoft не предоставляет каким бы то ни было правительствам прямой и неограниченный доступ к продуктам и сервисам компании, данным или контенту пользователей. Напротив, для получения от Microsoft информации, в том числе по причинам, обусловленным национальной безопасностью, правительства должны придерживаться законного порядка, предусмотренного национальными законодательствами и международной практикой, то есть обращаться в компанию с ордерами на обыск или с постановлениями суда.
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