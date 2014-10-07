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"Большая тройка" выступает против повышения тарифов на сотовую связь
На прошлой неделе глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ спровоцировал оживленную дискуссию на тему, можно ли поднять тарифы на услуги сотовой связи в России. Операторы «большой тройки» сразу же заявили, что не видят возможности увеличивать стоимость услуг сотовой связи в условиях сложившейся на рынке конкуренции.
«Одна из идей, про которую я совершенно открыто говорил всем операторам «большой тройки» и другим, - это то, что запуск очередной новой сети четвертого поколения должен сопровождаться, как это ни странно, повышением тарифов», - заявил Николай Никифоров на заседании комиссии по телекоммуникациям и информтехнологиям РСПП.
На следующий день министр развил тему: повышение цен позволило бы операторам быстрее строить сети LTE. «Если бы тогда (в 2012 году, когда в России прошли конкурсы на выдачу LTE-частот) операторы сделали бы доптарифы за новую услугу 4G, то смогли бы построить сети 4G по всей России быстрее», - написал Никифоров в Twitter.
Еще через день заявил, что слухи о возможном повышении операторами цен на мобильный интернет нового поколения не соответствуют действительности.
«Никаких повышений цен на мобильный интернет четвертого поколения «четыре джи» в нашей стране не предполагается», - сказал Николай Никифоров в интервью телепрограмме «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».
Министр сообщил, что вопрос развития этого направления мобильной связи и необходимости инвестиций в сеть обсуждался еще в 2012 году на площадке РСПП. В ходе дискуссий звучали предложения ввести для скоростного интернета 4G особые тарифные планы, выдавать отдельные сим-карты. Однако позже от этого отказались.
«Мы увидели, - сказал Николай Никифоров, - что конкуренция на рынке связи - а российский рынок чрезвычайно конкурентен - привела к тому, что услуги «четыре джи» оказываются по тем же базовым тарифам, как и все остальные услуги».
Операторы «большой тройки» не видят возможности увеличивать стоимость услуг сотовой связи в условиях сложившейся на рынке конкуренции. «Рост цен в нашей конкурентной среде вряд ли возможен, а вот трафик с ростом проникновения 4G-терминалов непременно будет расти, что приведет к дальнейшему росту доходов от мобильного интернета», - заявила пресс-секретарь ОАО «ВымпелКом» Анна АЙБАШЕВА.
Представители ОАО «Мегафон» и ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) заверили, что операторы не планируют повышать цены на мобильный интернет.
Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим КЛЯГИН отмечает, что формально такой новостной фон выглядит достаточно позитивно для основных игроков рынка.
«При текущем весьма высоком насыщении рынка (проникновение сотовой связи в оценке по SIM-картам оценивается уже более чем в 170%) и агрессивной политике инвестирования в цены средний показатель ARPU за последние годы существенно снизился и формируется сейчас на уровне около $8-9, что оказывает все более заметное давление на рентабельность», - отмечает аналитик.
По его мнению, даже умеренное изменение ситуации, особенно сейчас, при ожидаемом значительном сужении потребительского спроса, могло бы стать весьма положительным трендом. Впрочем, вероятность такого развития событий все-таки выглядит пока весьма неоднозначно.
«В рамках логики министерства подобная инициатива обоснована, прежде всего, актуальными задачами дальнейшего расширения инфраструктурного строительства в индустрии и повышения ассортимента и качества телекоммуникационных услуг. Большую часть нагрузки по финансированию таких проектов несут операторы, для которых подобные издержки становятся все более высокими, учитывая острую конкуренцию на рынке и постепенное снижение рентабельности, в том числе на фоне ценовых войн. Дополнительное давление формируется под влиянием общего экономического спада. В таких условиях игроки рынка вынужденно сокращают капитальные затраты, что негативно сказывается на динамике развития индустрии.
Поэтому профильное министерство рассматривает различные инструменты, которые можно было бы использовать для повышения доходов отрасли», - говорит Максим Клягин.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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