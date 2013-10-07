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Российским авиакомпаниям разрешат не кормить пассажиров на борту
Российским авиакомпаниям могут разрешить не предоставлять горячее питание на борту самолета. Такое предложение содержится в проекте приказа, опубликованном Министерством транспорта РФ.
Минтранс предлагает отнести предоставление горячего питания на борту самолета к дополнительным услугам повышенной комфортности. По мнению ведомства, это будет способствовать созданию сегмента лоукостеров - низкобюджетных перевозчиков.
Эксперты отмечают, что еда не является основной составляющей стоимости билета. Здесь принципиально важно не то, сколько сэкономит пассажир на отказе от горячего питания, а то, что можно будет предложить питание на борту за дополнительную плату. Опыт ведущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у которых до 25% всей выручки приходится на дополнительные услуги, в которые входит и питание.
Кроме того, Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа.
Ранее о намерении создать лоукостер сообщил "Аэрофлот". Новая компания может появиться уже в следующем году. Однако, в "Аэрофлот" заявили, что для этого государство должно отменить обязанность кормить пассажиров на борту.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним17:39, 07.10.2013#
Жесть. Чисто по русски. Там горячай еды то, реально на 500р. С такими ценами на билеты для авиакомпаний это даже не заметно. Бред какой-то. . . вообще никакого уважения к людям. Ещё запретите в туалет в самолёте ходить. Чтобы совсем по скотски было. Вход в туалет и горячая еда только для уважаемых, богатых чиновников. Которые смогут оплатить доп услуги.
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Путешественник17:54, 07.10.2013#
"Опыт ведущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у которых до 25% всей выручки приходится на дополнительные услуги, в которые входит и питание" - враньё! Ведущие авиакомпании не позорятся на таких мелочах, через всю Японию можно пролететь за 200 долларов, а билет можно сдать хоть за час до вылета и не надо ехать для этого из Воронежа в аэропорт Шереметьево, как это требует Аэрофлот, это просто жадность. При том, что огромные суммы за использование воздушного пространства России идут только в Аэрофлот! В чей карман?
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Просто гость08:36, 08.10.2013#
Интересно было бы узнать, какие это ведущие мировые авиакомпании зарабатывают деньги на обедах? А вообщем всё логично. Чем больше денег имеется, тем больше хочется. Да и недвижимость за границей недешево стоит. Так, что придется народу раскошеливаться. Если корейцы полетят через наш аэропорт, я думаю, билеты будут, как горячие пирожки. Разлетаться моментально.
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36214:07, 08.10.2013#
И летчиков не давать, пусть приглашают за отдельную плату, биотуалеты все несут с собой, стюардессы тоже отдельной платой, так их российских пассажиров. Вообще сервис что в аэрофлоте, что в Трансаэро такой, что этим компаниям впору доплачивать пассажирам за то, что они летают этими компаниями. Страна уродов Е. Т. М. !
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Fist23:45, 08.10.2013#
Правильно, плюс вышеобозначенные туалетные услуги, ну и кто не хочет стоять, как лох всю дорогу до Москвы - недорогие скамейки или более комфортные мягкие кресла, но уже дороже. Хочешь развлекаться - смотреть в окошко или фильмец - отдельный счётчик, как в такси, вызов стюардессы - по тарифу и т. д.
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еее13:38, 10.10.2013#
Кроме того, Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа. Что значит отменить бесплатную норму провоза багажа? Это значит что с нас будут драть деньги за 20 кг багажа которые сейчас входят в стоимость билета. Оказывается мы провозим багаж бесплатно и теперь сверх существующей стоимости билета нас хотят обязать оплачивать 20 кг. Чиновники совсем потеряли стыд и совесть от жадности. Устроить им бы байкот на месяц и поглядеть, что они тогда запоют.
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Чушь. Горячая еда в самолете это максимум 500 рублей к стоимости билета. Какие нах локоустеры?