Российским авиакомпаниям разрешат не кормить пассажиров на борту

Российским авиакомпаниям могут разрешить не предоставлять горячее питание на борту самолета. Такое предложение содержится в проекте приказа, опубликованном Министерством транспорта РФ.

Минтранс предлагает отнести предоставление горячего питания на борту самолета к дополнительным услугам повышенной комфортности. По мнению ведомства, это будет способствовать созданию сегмента лоукостеров - низкобюджетных перевозчиков.

Эксперты отмечают, что еда не является основной составляющей стоимости билета. Здесь принципиально важно не то, сколько сэкономит пассажир на отказе от горячего питания, а то, что можно будет предложить питание на борту за дополнительную плату. Опыт ведущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у которых до 25% всей выручки приходится на дополнительные услуги, в которые входит и питание.

Кроме того, Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа.

Ранее о намерении создать лоукостер сообщил "Аэрофлот". Новая компания может появиться уже в следующем году. Однако, в "Аэрофлот" заявили, что для этого государство должно отменить обязанность кормить пассажиров на борту.



ZRPRESS.RU, Владивосток.

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