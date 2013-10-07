www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

Российским авиакомпаниям разрешат не кормить пассажиров на борту

07 Октября 2013, 16:33 | В России

Российским авиакомпаниям могут разрешить не предоставлять горячее питание на борту самолета. Такое предложение содержится в проекте приказа, опубликованном Министерством транспорта РФ.

Минтранс предлагает отнести предоставление горячего питания на борту самолета к дополнительным услугам повышенной комфортности. По мнению ведомства, это будет способствовать созданию сегмента лоукостеров - низкобюджетных перевозчиков.

Эксперты отмечают, что еда не является основной составляющей стоимости билета. Здесь принципиально важно не то, сколько сэкономит пассажир на отказе от горячего питания, а то, что можно будет предложить питание на борту за дополнительную плату. Опыт ведущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у которых до 25% всей выручки приходится на дополнительные услуги, в которые входит и питание.
Кроме того, Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа.

Ранее о намерении создать лоукостер сообщил "Аэрофлот". Новая компания может появиться уже в следующем году. Однако, в "Аэрофлот" заявили, что для этого государство должно отменить обязанность кормить пассажиров на борту.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.palitra-pitania.ru

Автор: По материалам СМИ
Теги: Минтранс  авиакомпании 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:25, 07.10.2013#

    Чушь. Горячая еда в самолете это максимум 500 рублей к стоимости билета. Какие нах локоустеры?

  • Псевдоним17:59, 07.10.2013#

    какие 500? по себестоимости и 100 не наберётся

  • абырвалГ17:32, 07.10.2013#

    Да просто денег хотят сорвать, скоты. Вышел бы такой руководитель к пассажирам в аэропорту и рассказал им все это. Порвали бы на клочки. Могу сказать точно и ясно. они скоты!

  • Псевдоним17:33, 07.10.2013#

    ". . . Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа. . . "Опять чурковые будут как на ишаках гонять с перевесом - лишь бы денюшку хапнуть.

  • Псевдоним17:39, 07.10.2013#

    Жесть. Чисто по русски. Там горячай еды то, реально на 500р. С такими ценами на билеты для авиакомпаний это даже не заметно. Бред какой-то. . . вообще никакого уважения к людям. Ещё запретите в туалет в самолёте ходить. Чтобы совсем по скотски было. Вход в туалет и горячая еда только для уважаемых, богатых чиновников. Которые смогут оплатить доп услуги.

  • Псевдоним08:56, 08.10.2013#

    МААААЛчи!!!! молчи и даже думать забудь про туалет, ты хочешь прослыть автором нового ужасного решения авиаторов???

  • Псевдоним217:46, 07.10.2013#

    Как в старые "добрые" времена . . . летим до Москвы 9 часов. . . это завтрак+обед+ужин. . . . пакеты еды с собой. . . . все едят. . . . куча мусора. . . запахи. . . . через некоторое время салоны самолетов превратятся в столовку. . . . .

  • владивосток17:54, 07.10.2013#

    Спасибо партии родной за нашу щастливую жизнь

  • Путешественник17:54, 07.10.2013#

    "Опыт ведущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у которых до 25% всей выручки приходится на дополнительные услуги, в которые входит и питание" - враньё! Ведущие авиакомпании не позорятся на таких мелочах, через всю Японию можно пролететь за 200 долларов, а билет можно сдать хоть за час до вылета и не надо ехать для этого из Воронежа в аэропорт Шереметьево, как это требует Аэрофлот, это просто жадность. При том, что огромные суммы за использование воздушного пространства России идут только в Аэрофлот! В чей карман?

  • Справедливый17:55, 07.10.2013#

    Да не вопрос, пусть не кормят. Только пусть не удивляются, что пассажиры будут с собой еду брать, причём много еды. Хотя, я не удивлюсь, если запретят еду с собой брать, а цены взвинтят. Тогда им же хуже. Кому-то станет плохо от голода, засудит на хрен

  • Псевдоним118:24, 07.10.2013#

    предложение, пустить на внутренниелинии международные компании очень мне нравится летать корейскими компаниями кормят и самолёты чистыеи кому аэрофлот тогда нужен будет без обедов и багажа за свой счёт

  • Псевдоним21:10, 07.10.2013#

    СВОЛОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Псевдоним08:47, 08.10.2013#

    Да здравствует государство Российское и внимательные слуги законов которые позволяют издеваться над народом. Но пусть не обольщаются ведь все в жизни повторяется, доведут народ мало не покажется.

  • Просто гость08:36, 08.10.2013#

    Интересно было бы узнать, какие это ведущие мировые авиакомпании зарабатывают деньги на обедах? А вообщем всё логично. Чем больше денег имеется, тем больше хочется. Да и недвижимость за границей недешево стоит. Так, что придется народу раскошеливаться. Если корейцы полетят через наш аэропорт, я думаю, билеты будут, как горячие пирожки. Разлетаться моментально.

  • Псевдоним09:07, 08.10.2013#

    Билеты Москва - Нью-Йорк - 17 тыр. , Москва-Владивосток - 27 тыр. Так вот кто всю жрачку забирает!

  • 36214:07, 08.10.2013#

    И летчиков не давать, пусть приглашают за отдельную плату, биотуалеты все несут с собой, стюардессы тоже отдельной платой, так их российских пассажиров. Вообще сервис что в аэрофлоте, что в Трансаэро такой, что этим компаниям впору доплачивать пассажирам за то, что они летают этими компаниями. Страна уродов Е. Т. М. !

  • Fist23:45, 08.10.2013#

    Правильно, плюс вышеобозначенные туалетные услуги, ну и кто не хочет стоять, как лох всю дорогу до Москвы - недорогие скамейки или более комфортные мягкие кресла, но уже дороже. Хочешь развлекаться - смотреть в окошко или фильмец - отдельный счётчик, как в такси, вызов стюардессы - по тарифу и т. д.

  • еее13:38, 10.10.2013#

    Кроме того, Минтранс предлагает ввести невозвратные билеты, разрешить работать иностранным пилотам и отменить бесплатную норму провоза багажа. Что значит отменить бесплатную норму провоза багажа? Это значит что с нас будут драть деньги за 20 кг багажа которые сейчас входят в стоимость билета. Оказывается мы провозим багаж бесплатно и теперь сверх существующей стоимости билета нас хотят обязать оплачивать 20 кг. Чиновники совсем потеряли стыд и совесть от жадности. Устроить им бы байкот на месяц и поглядеть, что они тогда запоют.

  • Псевдоним21:49, 10.10.2013#

    скоро уже не развешат срать, потом ссать, потом дышать. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru