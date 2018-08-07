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Колбаса начала стремительно дорожать
Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты
О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили «Ведомостям» несколько мясопереработчиков – «Останкино», «Дымов», «Продо», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Летом спрос на свинину (а это основное сырье мясопереработки, напоминают «Ведомости») традиционно повышенный – сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В 2018 г. рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Свиная лопатка подорожала с января на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, удивляется топ-менеджер крупного мясокомбината, в 2017 г. цена за тот же период выросла всего на 17%.
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