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Росгеология выиграет от санкций США и ЕС против России
07 Августа 2014, 15:50 | В России
Эксперты Совбеза рекомендуют обеспечить финансирование геологоразведочных работ в 2014—2020 годах, предусмотренных подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр». За нее отвечает государственный холдинг «Росгеология».
Объем предусмотренных госинвестиций на расширение производственных мощностей госхолдинга в 2014—2020 годах составит 22,6 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Конкуренцию ему могли бы составить иностранные геологоразведочные компании, но из-за санкции они замораживают работу в России, оставляя рынок в $3—5 млрд в год небольшим российским конкурентам и госхолдингу.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: санкции росгеология
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