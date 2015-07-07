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Спрос на квартиры в России упал на 20-25%

07 Июля 2015, 13:31 | В России

Спрос на квартиры в России упал на 20-25%. На него в значительной степени повлияли колебания курсов валют. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ».

По мнению генерального директора Федерального фонда содействия, развитию жилищного строительства Александра Бравермана, пик кризиса пройден, и теперь рынок будет восстанавливаться, в том числе и потому, что субсидии государства позволили удержать ставку по ипотечному кредитованию на уровне 12%.

Он добавил, что рынок недвижимости не может выйти из кризисного состояния одномоментно, но уже к осени устойчивый спрос на квартиры может вернуться. Также Браверман назвал условие, при котором спрос на жилье в РФ вернется к прежнему уровню – это доступность ипотеки для значительного числа покупателей. По его словам, в ближайшие 3 года спрос на жилую недвижимость составит 163 млн кв. м, из них 130 млн кв. м – жилье эконом-класса.

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования в РФ начала работать в марте 2015 года. Она была нацелена на то, чтобы ставка ипотечного кредита не превышала 12% годовых. Выделенных государством средств должно было хватить на выдачу займов на общую сумму 400 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: недвижимость  квартиры 



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