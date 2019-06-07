www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.04 р. 100 JPY: 59.95 р.
EUR: 73.26 р. 10 CNY: 94.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Путин уверен, что началась первая технологическая война

07 Июня 2019, 22:07 | В России

Россия и Китай в ней на одной стороне

Китайского телекоммуникационного гиганта Huawei пытаются вытолкнуть с мирового рынка, речь идет об объявлении технологической войны, заявил президент России Владимир ПУТИН в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума в Санкт-Петербурге.

Министерство торговли США в мае приняло решение о внесении Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В свою очередь председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G. МТС совместно с Huawei проведут пилотные запуски в России сети 5G в 2019-2020 годах, соответствующее соглашение в среду в Кремле подписали президент МТС Алексей КОРНЯ и глава Huawei ГО Пин в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА и Си Цзиньпина.

Разработанный компаниями план действий предусматривает внедрение технологий и решений 5G и «интернета вещей» на инфраструктуре МТС, модернизацию коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе на таких инфраструктурных объектах как скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и др.

Ранее МТС договорилась со шведской Ericsson о совместном развитии технологии связи 5G в 2019-2022 годах.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург.

Фото с сайта Кремля.

Автор: Олег Клименко
Теги: китай  Владимир Путин  санкции  технологии  huawei  ПМЭФ  телеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru