В МТС пообещали сделать связь для своих абонентов бесплатной

А куда компаниям Большой Тройки деваться - летом в России начнет работать первый бесплатный оператор мобильной связи

Обещание сделать мобильную связь бесплатной повысило рейтинг главы МТС Громкие слова главы МТС Андрея Дубовскова о том, что связь будет бесплатной, «пропиарили» его и сделали узнаваемым, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава МТС Андрей Дубовсков попал в топ медиарейтинга сразу же после выступления на конференции «Телеком 2016». Причина такой взрывной популярности связана с убеждением Дубовскова в том, что в скором времени операторы сотовой связи не будут брать денег с абонентов за разговоры.

Рейтинг компаний и бизнесменов составляет компания «Медиалогия». В топ-10 бизнесменов недели глава МТС занял 9 место. При этом отмечается, что Дубовсков до этого никогда не входил даже в двадцатку.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой сети планируют зарабатывать на рекламе, а связь для клиентов сделать бесплатной. В частности, деловая газета "Золотой Рог" уже сообщала, что летом в России начнет работать первый бесплатный оператор мобильной связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.