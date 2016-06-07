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В МТС пообещали сделать связь для своих абонентов бесплатной

07 Июня 2016, 18:30 | В России

А куда компаниям Большой Тройки деваться - летом в России начнет работать первый бесплатный оператор мобильной связи

Обещание сделать мобильную связь бесплатной повысило рейтинг главы МТС Громкие слова главы МТС Андрея Дубовскова о том, что связь будет бесплатной, «пропиарили» его и сделали узнаваемым, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава МТС Андрей Дубовсков попал в топ медиарейтинга сразу же после выступления на конференции «Телеком 2016». Причина такой взрывной популярности связана с убеждением Дубовскова в том, что в скором времени операторы сотовой связи не будут брать денег с абонентов за разговоры.

Рейтинг компаний и бизнесменов составляет компания «Медиалогия». В топ-10 бизнесменов недели глава МТС занял 9 место. При этом отмечается, что Дубовсков до этого никогда не входил даже в двадцатку.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой сети планируют зарабатывать на рекламе, а связь для клиентов сделать бесплатной. В частности, деловая газета "Золотой Рог" уже сообщала, что летом в России начнет работать первый бесплатный оператор мобильной связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: топ  вымпелком  Мегафон  мобильный телефон  рейтинг  мтс  билайт  теле 2  связь  медиалогия 



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Комментарии

  • Nim09:32, 08.06.2016#

    А у кого простой телефон рекламу будут получать в виде СМС и звонков?

  • Zade10:36, 08.06.2016#

    Через "Почту России".

  • ник01:22, 09.06.2016#

    бандеролью!

  • Нет проблем13:32, 08.06.2016#

    Я уже давно фильтрую на своем телефоне назойливых рекламщиков и нежелательных знакомых.

  • ник01:23, 09.06.2016#

    походу телефон от спама сутки умолкать не будет((

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