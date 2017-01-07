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Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
Китайский интернет-ретейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию, которую осуществляет логистическая компания SPSR, из-за проблем с растаможиванием на границе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом говорится в письме AliExpress, которое сегодня получили продавцы.
"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс- отправлений ФТС России", - говорится в письме.
AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки. При этом уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек, заверили в AliExpress.
Один из торгующих через AliExpress предпринимателей сообщил на условиях анонимности, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года - тогда предприниматель начал получать уведомления о том, что отправление задержано в пункте таможенного оформления. Проблем при отправке товаров через другие логистические компании пока не возникало, говорит он.
Однако, по информации генерального директора SPSR Express Владимира Солодкина, проблема коснулась всех экспресс-операторов, участвующих в эксперименте ФТС по электронному декларированию зарубежных отправлений.
"Говорить о приостановке со стороны ФТС некорректно. Начиная со 2 января ФТС начала запрашивать предоставление копий паспортных данных получателей на бумажных носителях в большем объеме, нежели ранее", - сказал Солодкин, комментируя причины задержки посылок с товарами на границе.
По его словам, операторы контактного центра SPSR Express в индивидуальном порядке обзванивают адресатов посылок для получения копий их паспортных данных на бумажных носителях и для последующего предоставления их в ФТС.
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