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Сигареты подорожают на 10-20 рублей

06 Октября 2016, 13:46 | В России

Стоимость пачки сигарет в 2017 году увеличится на 10-20 рублей, если Минфин реализует свою идею индексировать акцизные сборы на табачную продукцию в следующие три года. Об этом в среду, 5 октября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой «Известия».

По мнению директора по корпоративным отношениям «БАТ Россия» (отделение British American Tobacco) Александра Лютого, подорожание только из-за повышения акциза составит 11-12 рублей. «Средняя цена пачки только за счет акциза увеличится примерно на 13 процентов — до 102 рублей. Причем на налоги придется больше половины стоимости пачки — около 60 рублей составят акциз и НДС», — отметил он. По его словам, в низком ценовом сегменте сигареты в среднем будут стоить 96 рублей, в среднем — 107 рублей, а в премиальном — 122 рубля.

Вице-президент Japan Tobacco International (JTI) по корпоративным вопросам и коммуникациям в России Сергей Киселев, в свою очередь заявил, что с учетом уже запланированного в Налоговом кодексе повышения ставки акциза средняя стоимость пачки выросла бы с 89 рублей в 2016 году до 104 рублей в 2017-м. После предложенного Минфином повышения акцизов эта цифра составит 109 рублей.

4 октября стало известно, что министерство финансов России поддерживает введение акцизов на электронные сигареты. По мнению директора департамента доходов ведомства Елены Лебединской, это выгодно и бюджету, и обществу. При этом она подчеркнула, что необходимо действовать аккуратно и принимать взвешенные решения, так как любые акцизы — это нагрузка на потребителя.

2 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ежегодное повышение акцизных сборов на табачную продукцию в следующие три года составит десять процентов. За этот период ведомство намерено привлечь в бюджет 243 миллиарда рублей. В 2017 году увеличение акцизов на табак принесет 35 миллиардов, в 2018 — 82 миллиарда, в 2019 —126 миллиардов.

В апреле текущего года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий реализацию сценария роста акциза на табачные изделия согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К 2018 году предлагается повысить минимальный акциз до шести тысяч рублей на тысячу сигарет, а доля акциза в средней розничной цене должна приблизиться к 70 процентам. Это приведет к тому, что средняя розничная цена пачки сигарет, составляющая сейчас 95 рублей, поднимется до 178.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: НДС  СМИ  минфин 



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