"Недострой" обложат налогом на имущество

Министерство финансов продолжает выдвигать предложения по привлечению дополнительных доходов в федеральный бюджет. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ", на этот раз ведомство выступило с инициативой установить налог на имущество на недвижимость, которая зарегистрирована в кадастре, однако не оформлена в частную собственность фактического владельца.

Соответствующий пункт содержится в представленном Минфином проекте Основных направлений налоговой политики на ближайшие три года. Авторы предложения настаивают на целесообразности законодательно закрепить за подобными объектами капитального строительства статус налогооблагаемого имущества и обязать их пользователей платить за них налог на имущество физических лиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.