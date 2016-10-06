Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Недострой" обложат налогом на имущество
06 Октября 2016, 12:35 | В России
Министерство финансов продолжает выдвигать предложения по привлечению дополнительных доходов в федеральный бюджет. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ", на этот раз ведомство выступило с инициативой установить налог на имущество на недвижимость, которая зарегистрирована в кадастре, однако не оформлена в частную собственность фактического владельца.
Соответствующий пункт содержится в представленном Минфином проекте Основных направлений налоговой политики на ближайшие три года. Авторы предложения настаивают на целесообразности законодательно закрепить за подобными объектами капитального строительства статус налогооблагаемого имущества и обязать их пользователей платить за них налог на имущество физических лиц.
Автор:
Новости тематики
- "Недострой" обложат налогом на имущество
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Путин советует незамедлительно брать ипотеку
- Жилье начнет резко дорожать в 2017 году
- Российский рынок жилой недвижимости нащупывает "дно"
- Жильцов ветхих и аварийных домов отправят в ссылку
- Спрос на квартиры в России упал на 20-25%
- Жилье уходит в онлайн
- Квартиры в Королеве
- "Дачную амнистию" могут продлить еще на 3 года
Новости раздела
- "Недострой" обложат налогом на имущество
- Шубы без чипов попадут под арест
- Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Связь в России станет дороже и хуже
- Лекарственная мафия завышает цены в 160 раз - ФАС уже просит помощи у полиции
- Число банкротств на российском строительном рынке увеличилось вдвое
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток