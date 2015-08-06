www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Продажи недвижимости в Москве рухнули на 40 процентов

06 Августа 2015, 17:00 | В России

Во II квартале в Москве зарегистрировано почти на 40% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в тот же период прошлого года, следует из данных управления Росреестра по Москве, - 44 841 и 27 056 соответственно. В июне переходов зарегистрировано на 35% меньше, чем годом ранее (12 874 и 8373 соответственно), пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Эта статистика описывает в основном сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке, говорит представитель управления Росреестра. Именно этот рынок просел больше всего, рассказывают московские риелторы. По заявленной цене на московском вторичном рынке жилья в июне продано только 13% объектов, следует из данных аналитиков рынка. 74% предложений реализовано с дисконтом - это максимальный уровень за много лет. Средний размер дисконта в июне составил, по данным агентств, 7,4%.

Цены на неликвидные объекты падают и больше - вплоть до 20%, признается на условиях анонимности один из столичных риелторов. По его словам, сейчас можно купить однокомнатную квартиру за 4,5-4,7 млн рублей. Например, однушка площадью 31 кв. м в одной из пятиэтажек на Кременчугской улице выставлена за 4,5 млн рублей - таких цен не было в Москве с прошлого кризиса, говорит собеседник газеты. Звонков от потенциальных покупателей стало резко меньше, чем до кризиса, а самих сделок заключается раза в три меньше - в данных Росреестра эта тенденция проявится, по его мнению, чуть позднее.

Нынешняя ситуация не имеет отношения к классическому финансовому кризису, поэтому проводить аналогии с прежними кризисами на рынке недвижимости некорректно, равно как и ожидать скорого отскока цен и начала нового роста, отмечают эксперты. Они не видят факторов, способных обеспечить возобновление роста рынка осенью: "Геополитическая обстановка стала только жестче, а легкодоступных денег, которые в прежние годы вывели цены на недвижимость в Москве на нынешний уровень, нет и в ближайшее время не ожидается", - говорит один из собеседников газеты. Рынку придется мириться с новым уровнем платежеспособности покупателей, делает вывод он.

Напомним, зимой профильные депутаты Госдумы спрогнозировали, что неликвидная "вторичка" в стране сбросит в цене в 2015 году до 50%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: недвижимость  продажи  цена 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru