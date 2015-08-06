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Продажи недвижимости в Москве рухнули на 40 процентов
Во II квартале в Москве зарегистрировано почти на 40% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в тот же период прошлого года, следует из данных управления Росреестра по Москве, - 44 841 и 27 056 соответственно. В июне переходов зарегистрировано на 35% меньше, чем годом ранее (12 874 и 8373 соответственно), пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».
Эта статистика описывает в основном сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке, говорит представитель управления Росреестра. Именно этот рынок просел больше всего, рассказывают московские риелторы. По заявленной цене на московском вторичном рынке жилья в июне продано только 13% объектов, следует из данных аналитиков рынка. 74% предложений реализовано с дисконтом - это максимальный уровень за много лет. Средний размер дисконта в июне составил, по данным агентств, 7,4%.
Цены на неликвидные объекты падают и больше - вплоть до 20%, признается на условиях анонимности один из столичных риелторов. По его словам, сейчас можно купить однокомнатную квартиру за 4,5-4,7 млн рублей. Например, однушка площадью 31 кв. м в одной из пятиэтажек на Кременчугской улице выставлена за 4,5 млн рублей - таких цен не было в Москве с прошлого кризиса, говорит собеседник газеты. Звонков от потенциальных покупателей стало резко меньше, чем до кризиса, а самих сделок заключается раза в три меньше - в данных Росреестра эта тенденция проявится, по его мнению, чуть позднее.
Нынешняя ситуация не имеет отношения к классическому финансовому кризису, поэтому проводить аналогии с прежними кризисами на рынке недвижимости некорректно, равно как и ожидать скорого отскока цен и начала нового роста, отмечают эксперты. Они не видят факторов, способных обеспечить возобновление роста рынка осенью: "Геополитическая обстановка стала только жестче, а легкодоступных денег, которые в прежние годы вывели цены на недвижимость в Москве на нынешний уровень, нет и в ближайшее время не ожидается", - говорит один из собеседников газеты. Рынку придется мириться с новым уровнем платежеспособности покупателей, делает вывод он.
Напомним, зимой профильные депутаты Госдумы спрогнозировали, что неликвидная "вторичка" в стране сбросит в цене в 2015 году до 50%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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