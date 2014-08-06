Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России "бомбилы" по-прежнему рулят
Нашумевший закон о такси, обязывающий всех перевозчиков получать лицензии, действует в России уже почти три года. Но, по мнению экспертов, он произвел обратный эффект на рынке - большинству таксистов стало выгоднее работать нелегально. Сегодня "в тени" работают около 60% перевозчиков. Чтобы заставить их работать в рамках закона, депутаты предлагают полностью изменить систему штрафов, сообщает «РГ».
В своем законопроекте, который будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в начале сентября, они предлагают заметно увеличить штраф для так называемых "бомбил" с 5 до 30% рублей. А за повторное же нарушение у водителей, помимо штрафа, будут забирать водительские права на срок от трех до шести месяцев. Вместе с тем депутаты хотят снизить штрафные санкции для тех, кто работает легально - за нарушения правил извоза они заплатят максимум 5 тыс. руб.
"К сожалению, получилось так, что закон о такси сегодня прямо или косвенно стимулирует нелегальный рынок", - пояснил депутат Вячеслав Лысаков. По его словам, работающих без лицензии водителей сложнее поймать в потоке машин, а существующий штраф в 5 тыс. рублей они могут легко "отработать" уже через пару часов. А легального перевозчика, раскрашенного в желтый цвет, видно издалека. Ему и приходится отдуваться за весь рынок извоза перед правоохранителями.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
Новости раздела
- Оптовые цены на топливо будут заморожены
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- По кошелькам россиян собираются нанести новый удар
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки