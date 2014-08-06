В России "бомбилы" по-прежнему рулят

Нашумевший закон о такси, обязывающий всех перевозчиков получать лицензии, действует в России уже почти три года. Но, по мнению экспертов, он произвел обратный эффект на рынке - большинству таксистов стало выгоднее работать нелегально. Сегодня "в тени" работают около 60% перевозчиков. Чтобы заставить их работать в рамках закона, депутаты предлагают полностью изменить систему штрафов, сообщает «РГ».

В своем законопроекте, который будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в начале сентября, они предлагают заметно увеличить штраф для так называемых "бомбил" с 5 до 30% рублей. А за повторное же нарушение у водителей, помимо штрафа, будут забирать водительские права на срок от трех до шести месяцев. Вместе с тем депутаты хотят снизить штрафные санкции для тех, кто работает легально - за нарушения правил извоза они заплатят максимум 5 тыс. руб.

"К сожалению, получилось так, что закон о такси сегодня прямо или косвенно стимулирует нелегальный рынок", - пояснил депутат Вячеслав Лысаков. По его словам, работающих без лицензии водителей сложнее поймать в потоке машин, а существующий штраф в 5 тыс. рублей они могут легко "отработать" уже через пару часов. А легального перевозчика, раскрашенного в желтый цвет, видно издалека. Ему и приходится отдуваться за весь рынок извоза перед правоохранителями.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.