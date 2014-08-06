www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68 р. 100 JPY: 59.71 р.
EUR: 76.76 р. 10 CNY: 97.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В России "бомбилы" по-прежнему рулят

06 Августа 2014, 10:23 | В России

Нашумевший закон о такси, обязывающий всех перевозчиков получать лицензии, действует в России уже почти три года. Но, по мнению экспертов, он произвел обратный эффект на рынке - большинству таксистов стало выгоднее работать нелегально. Сегодня "в тени" работают около 60% перевозчиков. Чтобы заставить их работать в рамках закона, депутаты предлагают полностью изменить систему штрафов, сообщает «РГ».

В своем законопроекте, который будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в начале сентября, они предлагают заметно увеличить штраф для так называемых "бомбил" с 5 до 30% рублей. А за повторное же нарушение у водителей, помимо штрафа, будут забирать водительские права на срок от трех до шести месяцев. Вместе с тем депутаты хотят снизить штрафные санкции для тех, кто работает легально - за нарушения правил извоза они заплатят максимум 5 тыс. руб.

"К сожалению, получилось так, что закон о такси сегодня прямо или косвенно стимулирует нелегальный рынок", - пояснил депутат Вячеслав Лысаков. По его словам, работающих без лицензии водителей сложнее поймать в потоке машин, а существующий штраф в 5 тыс. рублей они могут легко "отработать" уже через пару часов. А легального перевозчика, раскрашенного в желтый цвет, видно издалека. Ему и приходится отдуваться за весь рынок извоза перед правоохранителями.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

Автор:
Теги: нелегальный извоз  такси  закон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru