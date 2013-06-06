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"Почта России" с начала года оштрафована на 7,5 млн рублей по жалобам граждан

06 Июня 2013, 17:49 | В России

"Сумма наложенных на "Почту России" штрафов по делам, рассмотренных в 2013 году Арбитражным судом Москвы, составляет 7,5 млн рублей. С учетом протоколов, которые готовятся к направлению в суд, сумма штрафов может значительно возрасти", - сообщается на сайте управления Роскомнадзора по ЦФО.

Также указывается, что с начала года в управление поступило 30,5 тыс. жалоб, из которых 27 тыс. - в отношении "Почты России". Большинство обращений касается нарушений сроков пересылки почтовых отправлений - 90%.

"Среди остальных причин для жалоб фигурируют: неполучение и розыск международных почтовых отправлений, экспресс-отправлений EMS, сохранность почтовых отправлений, неудовлетворительная работа единой справочной службы, а также несоблюдение режима работы объектами почтовой связи", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор обращает внимание, что по вопросам качества обслуживания, розыска почтовых отправлений, несоблюдения сроков их прохождения или доставки, нарушения сохранности, повреждения, хищения необходимо обращаться в первую очередь в ФГУП "Почта России" http://www.russianpost.ru/rp/contacts/ru/home.

В случае отсутствия должной и своевременной реакции со стороны почтового оператора заявитель вправе направить жалобу в Роскомнадзор.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: Роскомнадзор  почта 



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Комментарии

  • Lomik18:30, 06.06.2013#

    Правильно а то вообще бардак. Посылку с голландии 3 месяца ждал уму не растяжимо. Не почта а дерьма кусок.

  • Татьяна6718:37, 06.06.2013#

    Я на почту вообще не могу ходить!! Народу не продохнуть, хамство. Из трех окошек работает одно!! Просто ужас!!

  • Псевдоним08:03, 07.06.2013#

    А сами туда не хотите пойти поработать? Исправить ситуацию своими руками.

  • Псевдоним08:14, 07.06.2013#

    Просто оператором?. . Толку не будет. Только если министром.

  • степа08:33, 07.06.2013#

    Лошадей уничтожили, ямы все убрали, ямщиков поувольняли. А сами баре работать не хотят и не могут, платить людям тоже не хотят. И света в конце туннеля пока не видно, полный мрак.

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