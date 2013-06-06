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"Почта России" с начала года оштрафована на 7,5 млн рублей по жалобам граждан
"Сумма наложенных на "Почту России" штрафов по делам, рассмотренных в 2013 году Арбитражным судом Москвы, составляет 7,5 млн рублей. С учетом протоколов, которые готовятся к направлению в суд, сумма штрафов может значительно возрасти", - сообщается на сайте управления Роскомнадзора по ЦФО.
Также указывается, что с начала года в управление поступило 30,5 тыс. жалоб, из которых 27 тыс. - в отношении "Почты России". Большинство обращений касается нарушений сроков пересылки почтовых отправлений - 90%.
"Среди остальных причин для жалоб фигурируют: неполучение и розыск международных почтовых отправлений, экспресс-отправлений EMS, сохранность почтовых отправлений, неудовлетворительная работа единой справочной службы, а также несоблюдение режима работы объектами почтовой связи", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор обращает внимание, что по вопросам качества обслуживания, розыска почтовых отправлений, несоблюдения сроков их прохождения или доставки, нарушения сохранности, повреждения, хищения необходимо обращаться в первую очередь в ФГУП "Почта России" http://www.russianpost.ru/rp/contacts/ru/home.
В случае отсутствия должной и своевременной реакции со стороны почтового оператора заявитель вправе направить жалобу в Роскомнадзор.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Правильно а то вообще бардак. Посылку с голландии 3 месяца ждал уму не растяжимо. Не почта а дерьма кусок.