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Еда в России продолжает дорожать

06 Мая 2016, 15:15 | В России

Продовольственная инфляция в РФ в апреле в месячном выражении составила 0,4%, как и в марте; в годовом выражении рост цен на продукты ускорился до 5,3% с 5,2% в марте, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Росстат.

Без учета плодоовощной продукции рост цен на продовольствие в апреле замедлился до 0,5% с 0,6% в марте, так же как и на непродовольственные товары - до 0,6% с 0,8%.

В апреле, как и в предыдущем месяце, отмечался существенный рост цен на отдельные виды круп. Так, крупа гречневая-ядрица стала дороже на 5,6%, овсяные хлопья "Геркулес" – на 2,5%, горох и фасоль – на 2,1%. Одновременно рис и пшено подешевели на 0,5%.

На мороженую неразделанную рыбу цены выросли на 2%, на рыбные консервы, различные виды мороженой разделанной, соленой, маринованной, копченой рыбы – на 1,2-1,5%. В то же время живая рыба и охлажденная стала дешевле на 0,3%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров цены на черный перец горошком увеличились на 2,6%, фруктовые соки – на 2,2%, воду газированную, чай, кофе, мороженое, зефир, пастилу, баранину, кетчуп, майонез, маргарин, масло оливковое – на 1,5-2,1%.

В апреле отмечалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, на огурцы свежие оно составило 22,2%, апельсины – 6,1%, груши – 3,4%, картофель – 0,5%. Вместе с тем цены на свежую белокочанную капусту выросли на 13,8%, помидоры – на 10,1%, морковь, чеснок, виноград, бананы – на 4-6,2%. Кроме того, национальные сыры и брынза подешевели на 2%, мясо птицы, свинина, мясной фарш – на 0,2-0,7%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Росстат  еда  инфляция  продовольствие 



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