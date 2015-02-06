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В России инфляция достигла максимума за 16 лет
В январе 2015 года инфляция в России достигла 3,9 процента, годом ранее она составляла 0,6 процента. Соответствующая информация содержится в материалах Росстата. Январский рост цен оказался самым сильным с февраля 1999 года, когда инфляция разогналась до 4,1 процента.
За месяц овощи подорожали на 22,1 процента, сахар — на 19,1 процента, крупа — на 7,4 процента, яйца — на 6,9 процента, рыба — на 6,5 процента, макароны — на 5,7 процента, хлеб — на 3,6 процента, мясо — на 3,2 процента, алкоголь — на 1,9 процента.
Средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 8,3 процента и до 3592,5 рубля. Дороже всего этот набор стоит в Чукотском автономном округе — 7857,4 рубля. Самая дешевая потребительская корзина в Пензенской области — она оценивается 3078,7 рубля.
Ранее, 4 февраля, ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах.
Ранее Генпрокуратура провела проверки магазинов и аптек во многих регионах России. Как выяснилось, в некоторых случаях цены «увеличились на сотни процентов». «Картина, конечно, удручающая», — так оценил обстановку генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Замминистра экономического развития Алексей Ведев прогнозирует, что пик инфляции придется на март-апрель, когда рост цен достигнет 15-17 процентов в годовом выражении.
В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В ЦБ ожидают, что цены вырастут на 8 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.
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