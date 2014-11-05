Цены на бензин в следующем году могут вырасти на 20%

Государство может со следующего года поднять акцизы на топливо пятого класса на 1 руб. на литр —в итоге в рознице бензин может за год подорожать на 14-15%, сообщает «КоммерсаньЪ».

Как рассказали "Ъ" источники на рынке, депутаты Госдумы готовятся внести поправки в законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли, который готовится ко второму чтению. Сегодня поправки будут обсуждать в комитете Госдумы по бюджету и налогам. "Их смысл в том, что пятый класс топлива будет облагаться дополнительным акцизом в размере 1 руб. на литр",— говорит один из собеседников "Ъ". По словам источников "Ъ", такое решение "принято на самом верху", "хотя это вряд ли поддерживают нефтекомпании и профильные ведомства — Минфин и Минэнерго". В министерствах это не комментируют.

С 2012 года правительство стимулировало нефтяников модернизировать НПЗ, повышая акцизы на топливо второго и третьего классов быстрее, чем для четвертого и пятого классов. Особенно выигрывали производители пятого класса: ЛУКОЙЛ с середины 2012 года полностью перешел на его выпуск и в 2013 году сэкономил на налогах около $500 млн. Источники "Ъ" в компаниях и правительстве признавали, что дифференциация акцизов стала самым действенным средством ускорения модернизации НПЗ.

Но у правительства возникли проблемы с дорожными фондами, особенно региональными, куда идут акцизы.

Согласно налоговому маневру, НДПИ на нефть с 2015 года должен вырасти, что увеличит и внутренние цены на нефть и нефтепродукты. Цены на бензин, по оценке заместителя главы Минфина Сергея Шаталова, в 2015 году из-за маневра и так могут вырасти на 1,5 руб. за литр. Рост мог быть более резким, но Минфин согласился сгладить его, снизив акцизы. Министерство собиралось компенсировать регионам снижение дорожных фондов за счет межбюджетных трансфертов, но губернаторов это не устроило. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил 8 октября на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина, что трансферты позволят сохранить текущий объем фондов, но не увеличить его, как планировалось. Господин Минниханов тогда предложил поднять на 1 руб. акцизы на все виды топлива, эта идея была поддержана всеми присутствовавшими губернаторами.

С 2015 года помимо ЛУКОЙЛа на выпуск топлива только пятого класса собираются перейти "Газпром нефть" и "Башнефть", резко увеличить его производство рассчитывает "Роснефть". Источник "Ъ" в одной из нефтекомпаний называет предложения по росту акцизов странными. "Компании сначала обязали проводить модернизацию, и мы считаем это правильным, хотя и дорогим делом. А теперь пытаются наказать тех, кто сделал все вовремя, а кто опоздал, оказались молодцами",— говорит он. Источник в другой компании отмечает, что дополнительная налоговая нагрузка напрямую коснется потребителей. В нефтекомпаниях от комментариев отказались.

Если рост акцизов будет полностью заложен в розничную цену, стоимость бензина, по подсчетам "Ъ", может вырасти с 2015 года на 7% без учета инфляции (с ее учетом рост в годовом выражении может составить 14-15%). Но нефтяники опасаются того, что правительство не позволит полностью переложить рост акцизов на потребителей, продолжив административно сдерживать розничные цены. Тогда налоговый маневр, который должен стимулировать выпуск качественных нефтепродуктов, окажет обратное влияние и снизит интерес компаний к модернизации НПЗ. "Повышение акцизов разгонит инфляцию в тот момент, когда ЦБ пытается ее снизить",— добавил один из источников "Ъ".

Андрей Полищук из Райффайзенбанка говорит, что с учетом запрета на третий класс топлива было понятно, что налоги вырастут, чтобы наполнить бюджет. Но рост акциза на пятый класс — неприятный сюрприз для ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти", "Башнефти", которые инвестировали в модернизацию НПЗ, хотя могли бы сделать это позднее, отмечает он. Компании будут стремиться переложить рост акциза на потребителей, но скорее всего, рост цен растянется на весь год, полагает Андрей Полищук.



ZRPRESS.RU, Владивосток.