Российские госорганы требуют от Facebook раскрыть IP-адреса пользователей

Количество запросов к соцсети Facebook от госорганов по всему миру на раскрытие пользовательских данных выросло на четверть за первую половину 2014 года по сравнению со вторым полугодием 2013 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Facebook.

По итогам января-июня 2014 года Facebook получила почти 35 тысяч запросов от государственных структур на раскрытие регистрационных данных, IP-адресов, адресов электронной почты и другой информации о пользователях. Относительно второго полугодия 2013 года этот показатель вырос на 24 процента. Лидером по числу запросов - почти 15,5 тысяч - остаются США.

В то же время, количество запросов на ограничение доступа к тому или иному контенту в определенных странах мира увеличилось на 19 процентов за полгода. Причиной таких ограничений становятся местные законы, и большинство подобных запросов поступили из Индии, Пакистана и Турции.

По данным Facebook, российские госорганы не запрашивали данных о пользователях соцсети за отчетный период. В то же время, компания получила от России 29 правительственных требований на ограничение доступа к контенту.

Ранее компания Google сообщила, что число запросов к ней от госорганов выросло за первое полугодие на 15 процентов до 31,7 тысячи, а за последние пять лет этот показатель увеличился на 150 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.