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У рыбаков вновь начался квотный рефлекс
Рыбопромышленники обеспокоены возможностью изменения порядка распределения долей квот на вылов морских биоресурсов, которые они пять лет назад получили от государства в пользование на десятилетний срок.
«Что нас очень сильно пугает, это сигналы, которые начинают обсуждать на уровне правительства и ведомств, имеющих отношение к рыбохозяйственной отрасли. Сегодня за пять лет до очередного наделения квотами обсуждаются вопросы изменения порядка распределения долей», - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр ФОМИН.
«Это очень опасно, так как у бизнеса, который имел долгосрочные правила игры и вкладывал инвестиции в развитие переработки, в модернизацию своего флота, сегодня появились нотки недоверия к государству. Если правила будут изменены, тогда зачем сейчас вкладывать деньги в отрасль, они лучше вложат их в другие проекты. Есть реальная опасность, что бизнес сейчас свернет свои инвестиции в эту отрасль», - пояснил он.
Рыбопромышленники надеются, что «государство даст более четкие сигналы о том, что правила для добросовестных пользователей будут сохранены и будет сохранен исторический принцип, который уже показал свою значимость». Благодаря долгосрочному закреплению долей квот отрасль нарастила за прошедшие пять лет объемы добычи с 3 млн тонн до 4,3 млн тонн в год. За эти годы на Дальнем Востоке построен ряд крупных современных перерабатывающих производств. «Безусловно, все это надо продолжать и развивать. Если нам мешать не будут, еще 10 лет - и мы будем одной из самых развитых держав не только в области рыболовства, но и в области переработки», - считает президент ВАРПЭ.
Говоря о сложностях поставки рыбы и рыбопродукции на российский рынок, в частности доставки с Дальнего Востока в центральные регионы России, он назвал несколько проблем. Одна из них - россияне не привыкли есть рыбу, отдавая предпочтение мясу. Вторая - инфраструктурные ограничения, тот же порт Владивосток не в состоянии перевалить большой объем рыбы.
«Нужно приучать население к рыбе, пропагандировать здоровое питание, так как морепродукты - это самые здоровые продукты питания», - заявил Фомин.
По его мнению, необходимо субсидировать транспортные затраты по доставке рыбы и рыбопродукции в центральные регионы России, так как тарифы РЖД по перевозке рыбы сегодня составляют 13 рублей за 1 кг. В центральных регионах РФ также существует ряд проблем, например, нет специализированных складов хранения для рыбопродукции.
Еще одна проблема - это перепродавцы и низкие закупочные цены. «Если во Владивостоке с борта рыбопромыслового судна мороженую сельдь покупают по 15-17 рублей за 1 кг, то в Москве ее уже продают за 170-180 рублей за 1 кг. То есть рыбак получает всего около 10% от реальной стоимости ее в центральной части России», - сообщил президент ВАРПЭ.
«Но одна из самых больших проблем - административные барьеры, которые, по сути, стали тромбом для прохождения рыбопродукции на внутренний рынок. Сегодня рыбаку проще эту рыбу продать за границу и избавиться от прохождения всех этих кругов ада, чем привезти на российский берег и доставить в центральную часть страны. Это уже сродни подвигу», - заключил он.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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