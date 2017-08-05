Цены на электроэнергию взлетят

Российским гражданам уже очень скоро придется вновь потуже затягивать пояса. Как стало известно, субсидирование государством расходов на электроэнергию может резко сократиться. А в каких-то социальных категориях и вовсе свестись к минимуму, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба РФ. Как пишет "КоммерсантЪ" , ведомство будет ежегодно сокращать льготы на электроэнергию для горожан, которые пользуются электроплитами. То же самое коснется и деревенских жителей.

Как запланировали в ФАС, урезание начнется с поэтапного сокращения скидок на электроэнергию. Программа начнет работать уже с 1 июля 2018 г. и будет вестись до середины 2027-го. Таким образом, скидка будет сокращаться на 2% каждый год. В результате вместо 30%-й льготы у жителей останется только 10%-я.

Участники рынка, ради которых принимается такая мера, считают ее незначительной: по их подсчетам, размер перекрестного субсидирования сократится только на 10-20 млрд рублей.

Такие меры необходимы, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование, когда те средства, которые недоплачивают жители, платят промышленные потребители.

"Учитывая рост перекрестного субсидирования населения за последние три года, для решения проблемы необходимы адекватные и решительные меры. Вялотекущее сокращение льгот отдельным категориям населения серьезного эффекта не дает", - отмечают в Сообществе потребителей энергии.

По мнению представителя Аналитического кредитного рейтингового агентства Натальи Прохоровой, ликвидация "перекрестки" потребует ускоренного роста цен на электроэнергию для населения, а это острый социальный вопрос. Как считает экономист, увеличить цены потребуется примерно в 1,5 раза, но "вряд ли это будет реализовано в ближайшие годы".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.