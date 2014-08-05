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Фастфуд в России приравняют к табаку
Депутаты нижней палаты парламента Игорь ЛЕБЕДЕВ, Ярослав НИЛОВ и Андрей СВИНЦОВ (все - ЛДПР) готовят проект закона о внесении поправок в ФЗ «О рекламе», «О защите прав потребителей» и другие нормативно-правовые акты. Цель - внесение изменений в правила рекламирования и реализации продукции фастфуда в России: доведение до потребителей предупредительной информации о вреде быстрого питания. Примером для нововведений станут ограничительные меры, принятые в отношении табачных изделий, пишут «Известия».
В частности, как предлагают парламентарии, реклама фастфуда и упаковки в ресторанах быстрого питания должны содержать предупредительную информацию о вреде чрезмерного и систематического потребления подобных продуктов. Кроме этого, предлагается позаимствовать практику размещения на упаковках табачных изделий изображений последствий болезней, которые может вызвать регулярное потребление того или иного продукта в ресторане быстрого питания.
- Отечественный потребитель должен быть предупрежден о вредном составе продукции по аналогии с мерами, принятыми в отношении сигарет. На продукции из категории быстрого питания необходимо ввести предупредительные надписи, - считают депутаты.
- Чрезмерное употребление таких продуктов грозит ожирением, вызывает поражения внутренних органов, болезни легких, сердца, почек, печени и т.д., - рассказали законодатели. - Кроме того, на упаковке каждого продукта было бы полезно разместить устрашающие картинки, наглядно иллюстрирующие ту болезнь, которая может возникнуть от злоупотребления фастфудом.
Некоторое время назад три автора новых поправок вносили ряд проектов, которые были направлены на борьбу с классической для всего фастфуда добавкой - глутаматом натрия.
Стоит заметить, что в последние дни сети фастфуда оказались под огнем критики со стороны надзорных органов. Начало положила плановая проверка Роспотребнадзором ресторанов быстрого питания компании McDonald's. В ходе ревизии возникли нарекания по качеству и безопасности целого ряда продуктов сети, а Россельхознадзор позже начал проверку качества поставляемых в McDonald's ингредиентов.
После этого российские законодатели обратились в Роспотребнадзор с требованием проведения внеплановых проверок качества и безопасности питания еще в двух крупных американских сетях быстрого питания - KFC и Burger King.
Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья КРУГЛОВА поддержала идею специальной предупредительной маркировки фастфуда, подтвердив, что многочисленные исследования показали реальные угрозы для здоровья при чрезмерном увлечении посещениями ресторанов быстрого питания.
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а придурки знают что почти все азиатские блюда готовят с глутаматом ? псы вонючие , на что фас сказали на то и накинулись.