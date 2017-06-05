Россиянам обещают двухчасовой рабочий день и выходной в пятницу

Судя по заявлениям чиновников на Петербургском международном экономическом форуме, россиян ожидает прекрасное будущее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН не исключил, что когда-нибудь россияне будут работать по два часа в день. Дальше - больше. Лет через 15 пятница может стать выходным днем, предположил первый зампред Центробанка РФ Сергей ШВЕЦОВ. По его словам, это произойдет из-за повышения производительности труда и внедрения роботов, сообщает "Газета.ру".

Освободившееся от работы время люди смогут посвятить семье, культуре и спорту, считает Максим Топилин. При этом зарплата человека не будет падать, подчеркнул министр.

Что будет с пенсионным обеспечением людей будущего, пока непонятно, так как даже нынешнему работающему населению чиновники прямо советуют копить на пенсию самостоятельно. Очевидно, что роботы не помогут будущим пенсионерам в этом деле, к тому же в течение ближайшего десятилетия искусственный интеллект отберет работу у многих. При этом смелые мысли о гарантированном фиксированном доходе чиновники держат при себе.

Выступивший на ПМЭФ лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес напомнил, что развитие цифровых технологий и роботизация станут основными угрозами для экономики в будущем, пишет "Рамблер/Новости" со ссылкой на ТАСС. Благодаря развитию цифровых технологий в мире появились монополисты типа Microsoft. Дальнейший технологический рост только увеличивает имущественный разрыв, считает Писсаридес.

Главная опасность - сокращение рабочих мест. Уже сейчас роботы занимают места обычных рабочих, люди в ближайшее время потеряют около 10 - 15% рабочих мест, напомнил нобелевский лауреат.

Единственное, что может противопоставить человек угрозе утраты работы, - это постоянная готовность к переобучению и получению новых знаний, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Кстати, Сбербанк объявил о намерении уволить 3 тысячи сотрудников, заменив их роботами. Сотрудники, не попавшие в программу переобучения, будут уволены.