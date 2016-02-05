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Депутат Госдумы предложил запретить экспорт нефти
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков предлагает в течение пяти лет полностью запретить продажу нефти за границу. Соответствующее обращение он направил министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
«Сегодня необходимо набраться мужества и заявить об отмене приоритета продажи нефти на мировые рынки. Мы должны начать разворот вовнутрь экономики и ее развития. Россия не раз доказывала, что может подниматься из пепла», — заявил депутат, отметив, что государству нужны реформы, настроенные непосредственно на внутреннюю экономику. «У нас для этого есть собственные резервы», — добавил парламентарий.
При этом в обращении говорится, что резко реализовать подобные меры нельзя, так как у России есть обязательства перед партнерами. По мнению Пахолкова, следует ежегодно уменьшать объемы экспорта на 20%.
«В психологии есть понятие «зона смерти», то есть полная замена стереотипа поведения. Иногда эта замена может сопровождаться на первый взгляд неадекватными поступками. Но по итогу человек меняет свою жизнь в корне, выходит из зоны комфорта и может добиться невероятных успехов», — заключил эсер.
В 2015 году Россия установила рекорд по добыче нефти, каждый день добывалось в среднем по 10,726 млн барр. нефти и газового конденсата. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2015 году составил 220,267 млн т (4,423 млн барр. в сутки), что на 10,6% выше аналогичного показателя 2014 года.
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Если пришло понимание, что сотворили с государством, может ещё наберутся мужества уйти в отставку?! "может подниматься из пепла»-цитата.