Депутат Госдумы предложил запретить экспорт нефти

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков предлагает в течение пяти лет полностью запретить продажу нефти за границу. Соответствующее обращение он направил министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

«Сегодня необходимо набраться мужества и заявить об отмене приоритета продажи нефти на мировые рынки. Мы должны начать разворот вовнутрь экономики и ее развития. Россия не раз доказывала, что может подниматься из пепла», — заявил депутат, отметив, что государству нужны реформы, настроенные непосредственно на внутреннюю экономику. «У нас для этого есть собственные резервы», — добавил парламентарий.

При этом в обращении говорится, что резко реализовать подобные меры нельзя, так как у России есть обязательства перед партнерами. По мнению Пахолкова, следует ежегодно уменьшать объемы экспорта на 20%.

«В психологии есть понятие «зона смерти», то есть полная замена стереотипа поведения. Иногда эта замена может сопровождаться на первый взгляд неадекватными поступками. Но по итогу человек меняет свою жизнь в корне, выходит из зоны комфорта и может добиться невероятных успехов», — заключил эсер.

В 2015 году Россия установила рекорд по добыче нефти, каждый день добывалось в среднем по 10,726 млн барр. нефти и газового конденсата. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2015 году составил 220,267 млн т (4,423 млн барр. в сутки), что на 10,6% выше аналогичного показателя 2014 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.