Россиянам посоветовали запасаться памперсами, бритвами и прокладками

С 7 марта в России почти в полтора раза подорожает продукция Procter & Gamble - крупнейшего производителя гигиенических средств и бытовой химии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

На 49,9% подорожают большие упаковки подгузников Pampers, мужские бритвенные станки и женские средства гигиены Always, Descreet, Naturella Ultra, Tampax, Old Spice. Стиральные порошки Tide, Ariel и МИФ подорожают в диапазоне 29,9-49,9%. Цены на краски для волос Wellaton и Londa поднимутся на 39,9%, на мыло Safeguard и Camay - на 29,9%.

Представитель сети супермаркетов «Дикси» Екатерина Куманина рассказала изданию, что Procter & Gamble рост цен объяснили «влиянием глобальной макроэкономической ситуации». Предыдущее подорожание продукции произошло в декабре и составило от 7% до 15%.

«Хотя мы производим подгузники на собственном заводе в России, в их себестоимости импортная составляющая достигает 70% - это, к примеру, впитывающий суперабсорбент - таких материалов здесь не производят, и клеевые решения и даже упаковка», - рассказал РБК неназванный топ-менеджер конкурента Procter & Gamble, который, как и американская компания, локализовал производство в России.

Половина товаров Procter & Gamble для российского рынка производится на заводе в Новомосковске Тульской области. В самой компании изданию не смогли предоставить комментарий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.