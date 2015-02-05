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Россиянам посоветовали запасаться памперсами, бритвами и прокладками
С 7 марта в России почти в полтора раза подорожает продукция Procter & Gamble - крупнейшего производителя гигиенических средств и бытовой химии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
На 49,9% подорожают большие упаковки подгузников Pampers, мужские бритвенные станки и женские средства гигиены Always, Descreet, Naturella Ultra, Tampax, Old Spice. Стиральные порошки Tide, Ariel и МИФ подорожают в диапазоне 29,9-49,9%. Цены на краски для волос Wellaton и Londa поднимутся на 39,9%, на мыло Safeguard и Camay - на 29,9%.
Представитель сети супермаркетов «Дикси» Екатерина Куманина рассказала изданию, что Procter & Gamble рост цен объяснили «влиянием глобальной макроэкономической ситуации». Предыдущее подорожание продукции произошло в декабре и составило от 7% до 15%.
«Хотя мы производим подгузники на собственном заводе в России, в их себестоимости импортная составляющая достигает 70% - это, к примеру, впитывающий суперабсорбент - таких материалов здесь не производят, и клеевые решения и даже упаковка», - рассказал РБК неназванный топ-менеджер конкурента Procter & Gamble, который, как и американская компания, локализовал производство в России.
Половина товаров Procter & Gamble для российского рынка производится на заводе в Новомосковске Тульской области. В самой компании изданию не смогли предоставить комментарий.
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