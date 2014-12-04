В условиях кризиса решено не лишать россиян дешевой водки

Власти не станут повышать минимальную цену на водку ни в этом, ни в следующем году. Производители этому совсем не рады: нынешняя минимальная розничная цена в 220 руб. делает их беззащитными перед производителями нелегальной водки, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.

Слишком дорого

Росалкогольрегулирование не станет повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2015 году, заявил РБК руководитель ведомства Игорь Чуян после заседания правительственной комиссии по регулированию алкогольного рынка. По его словам, после решения правительства заморозить ставку акциза на уровне 500 руб. за литр чистого спирта (100 руб. в стоимости бутылки водки 0,5 л) повод для повышения минимальной цены исчез, а рост водочных цен вызывает переход потребителей на нелегальную продукцию и суррогаты.

«Мы видим железобетонную связь снижения продаж со стоимостью водки на полке уже второй год подряд. МРЦ на водку за год выросла со 170 до 220 руб., а денег у потребителей больше не стало. Легальный рынок потерял 14% потребителей, которые перешли на продукцию из теневого сектора», – объяснил Чуян РБК. На вопрос, не считает ли он снижение легальных продаж водки на 14% (десять месяцев 2014 года к десяти месяцам 2013 года) следствием отказа россиян от вредной привычки, Чуян ответил: «Хотелось бы в это верить, но как-то не верится».

Вице-премьер Александр Хлопонин, проводивший вчера заседание комиссии по регулированию алкогольного рынка, заявил, что ежегодно бюджет теряет из-за нелегального алкоголя 30–50 млрд руб. Разница между производством и продажей водки за десять месяцев 2014 года составила 32 млн дал, что означает, что акцизные сборы не были уплачены с каждых двух из пяти произведенных бутылок. Чуян на совещании сообщил, что ежегодно россияне покупают порядка 15 млн дал (в пересчете на водку) настойки боярышника – спиртового средства, реализуемого через аптеки. Для сравнения: годовые продажи самого популярного в 2013 году, по данным журнала Drinks International, водочного бренда «Пять озер» в 2013 году составили 5,76 млн дал.

Слишком дешево

Крупные производители алкогольной продукции считают, что нынешняя МРЦ – 220 руб. за пол-литра – слишком низкая. По их словам, выпускать продукцию, которая стоила бы на полке 220 руб., они не могут, так как при такой цене будут работать в минус.

«Минимальная цена бутылки нашей водки на полке в магазинах – 295 руб. Эта цена складывается из себестоимости, акциза и НДС, наценки дистрибьютора и розницы, рассказал РБК топ-менеджер одного из крупных производителей водки в России. – При этом с такой розничной ценой мы работаем без прибыли или с минимальной прибылью». По мнению собеседника РБК, продукция, которая стоит в магазинах менее чем за 250 руб. за 0,5 л, является нелегальной, то есть с нее не был уплачен акциз: «Продавать водку и иметь прибыль по такой цене просто невозможно. Это явный левак».

Представители крупных компаний, к которым обратился РБК, отказались от авторизованных комментариев по поводу решения регулятора заморозить МРЦ. «У регулятора есть аргументы в пользу такой цены, и спорить с ним – это все равно что плевать против ветра», – сказал один из них.

Аргументация Росалкогольрегулирования, настаивающего на замораживании МРЦ на уровне 220 руб., заключается в том, что небольшие региональные производители, работающие на локальном рынке, могут продавать водку по такой цене, уплатив все налоги. Это возможно, например, если водка продается в собственном магазине производителя при заводе, то есть без наценки оптовика и сетевого ретейла.

Чуян говорит, что, по его данным, наценка розничных сетей достигает 35% от цены поставки продукции: «Это многовато. Мы видим возможный резерв, который позволил бы легальным производителям продавать водку по низким ценам, в том, чтобы ретейлеры, рассчитывая бонус, не брали в расчет «государев налог» [акциз]».

По мнению директора отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, выдержать минимальную цену 220 руб., не уйдя в минус, могут очень немногие производители: «Если говорить о федеральных игроках, то продавать водку дешевле 260 руб. они никак не могут, – считает Дробиз. – Минимальную цену стоит повысить хотя бы до 240 руб. Регулятор должен работать, соблюдая интересы большинства участников рынка».

ZRPRESS.RU, Владивосток.