РЖД приостановили продажу некоторых билетов на поезда дальнего следования

Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Этот шаг в компании объяснили тем, что Федеральная антимонопольная служба пока не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в следующем году. Все остальные категории билетов, включая билеты на скоростные поезда "Сапсан", останутся доступными, сообщили в пресс-службе РЖД.

В РЖД заверили, что билеты можно будет купить сразу после того, как регулятор определится с тарифами. Если они изменятся, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы на дальние пассажирские перевозки, но Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту идею.