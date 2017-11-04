www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.43 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 68.08 р. 10 CNY: 88.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

РЖД приостановили продажу некоторых билетов на поезда дальнего следования

04 Ноября 2017, 20:59 | В России

Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Этот шаг в компании объяснили тем, что Федеральная антимонопольная служба пока не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в следующем году. Все остальные категории билетов, включая билеты на скоростные поезда "Сапсан", останутся доступными, сообщили в пресс-службе РЖД. 

В РЖД заверили, что билеты можно будет купить сразу после того, как регулятор определится с тарифами. Если они изменятся, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы на дальние пассажирские перевозки, но Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту идею.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: поезда  Минэкономразвития  ФАС  билеты  железная дорога  тарифы  Минтранс  транспорт  продажа  ржд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru