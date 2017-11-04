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РЖД приостановили продажу некоторых билетов на поезда дальнего следования
Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Этот шаг в компании объяснили тем, что Федеральная антимонопольная служба пока не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в следующем году. Все остальные категории билетов, включая билеты на скоростные поезда "Сапсан", останутся доступными, сообщили в пресс-службе РЖД.
В РЖД заверили, что билеты можно будет купить сразу после того, как регулятор определится с тарифами. Если они изменятся, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты. Механизм компенсации и возврата определят позднее.
Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы на дальние пассажирские перевозки, но Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту идею.
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