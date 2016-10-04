Шубы без чипов попадут под арест

Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки исполнения запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки, в результате которой в крупных московских торговых центрах под арест попали шубы на общую сумму 7 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора, более 300 меховых изделий были изъяты в ТЦ "Новочеркизовский", ТК "Коньково" и ТЦ "Золотой Вавилон".

Проверки соблюдения требований обязательной маркировки меховых изделий, пишут "Известия", проводятся Роспотребнадзором во всех российских регионах. За отсутствие у мехового изделия специальной маркировки в виде чипа в РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Маркировка меховых изделий стала обязательной на территории ЕврАзЭс с 12 августа этого года - изделия без чипа запрещены к продаже, хранению и транспортировке.

Пилотный проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий стартовал в России в апреле 2016 года. Минпромторг РФ планировал таким образом подготовить производителей меховых изделий и торговлю к введению обязательной маркировки. Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день Минпромторг РФ направлено более 5 миллионов заявок на получение RFID-меток для маркировки меховых изделий. Это превысило ожидания ведомства в пять раз, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В интервью телеканалу Мантуров заявил, что министерство планировало вывести из теневого оборота 1,5 млн единиц меховых изделий, однако по количеству заявок на RFID метки можно утверждать, что в тени находилось 80% объема рынка. Министр подчеркнул, что реальный доход от внедрения электронной маркировки бюджет ощутит в течение полугода.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.