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Крупнейших российских авиаперевозчиков заставят снизить цены на билеты

04 Апреля 2014, 10:23 | В России

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) выдала предупреждение авиакомпаниям, занимающим доминирующее положение, с требованием усовершенствовать систему продаж авиабилетов до 15 мая.

Как сообщается на сайте ведомства, в список таких авиакомпаний попали ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО "Авиакомпания Россия", "Оренбургские авиалинии", ОАО "Авиакомпания "Сибирь", ООО "Авиакомпания Глобус", ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" и "ОАО "Авиакомпания Трансаэро".

В конце февраля руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ заявил о том, что в ведомстве не исключают возбуждения дел против авиакомпаний, если они не сделают "шагов навстречу" в вопросах политики цен на билеты. Ведомство в первую очередь не устраивает ситуация, когда тарифы во времени только растут - и не снижаются даже за несколько дней до вылета самолета, даже если на этот рейс отсутствует спрос.

"Тарифы должны не только повышаться, но и снижаться по мере приближения к дате вылета, с учетом динамики изменения потребительского спроса и объема реализованных авиабилетов за конкретный период времени (процента занятости кресел)", - отмечает ФАС.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: ФАС  авиа  аэрофлот  тарифы 



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Комментарии

  • Псевдоним12:39, 04.04.2014#

    ахаха, а чего снижать тариф, если спрос и так есть? или обратный вариант, а чего снижать тариф, если спроса всё равно нет? какой ответ вас устроит г. Артемьев?

  • Ник12:55, 04.04.2014#

    А почему билет должен быть дороже, если я купил его сильно заранее. Купив заранее я отдал мои деньги авиакомпании авансом, я с вероятностью 99% обозначил мое намерение лететь в оговоренный день, компания несколько месяцев пользуется моими деньгами.

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