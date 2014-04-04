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Крупнейших российских авиаперевозчиков заставят снизить цены на билеты
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) выдала предупреждение авиакомпаниям, занимающим доминирующее положение, с требованием усовершенствовать систему продаж авиабилетов до 15 мая.
Как сообщается на сайте ведомства, в список таких авиакомпаний попали ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО "Авиакомпания Россия", "Оренбургские авиалинии", ОАО "Авиакомпания "Сибирь", ООО "Авиакомпания Глобус", ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" и "ОАО "Авиакомпания Трансаэро".
В конце февраля руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ заявил о том, что в ведомстве не исключают возбуждения дел против авиакомпаний, если они не сделают "шагов навстречу" в вопросах политики цен на билеты. Ведомство в первую очередь не устраивает ситуация, когда тарифы во времени только растут - и не снижаются даже за несколько дней до вылета самолета, даже если на этот рейс отсутствует спрос.
"Тарифы должны не только повышаться, но и снижаться по мере приближения к дате вылета, с учетом динамики изменения потребительского спроса и объема реализованных авиабилетов за конкретный период времени (процента занятости кресел)", - отмечает ФАС.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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ахаха, а чего снижать тариф, если спрос и так есть? или обратный вариант, а чего снижать тариф, если спроса всё равно нет? какой ответ вас устроит г. Артемьев?