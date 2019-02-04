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Где водителям платят около 300 тысяч, врачам - 200 тысяч, а учителям - 150 тысяч рублей

04 Февраля 2019, 08:44 | В России

Эти специальности вошли в число самых высокооплачиваемых в крупных городах, за исключением Дальнего Востока

Портал Rabota.Ru проанализировал вакансии с самыми большими зарплатами и оказалось, что водители входят в топ самых высокооплачиваемых вакансий практически во всех городах. Готовы работодатели хорошо платить и врачам.

Так в Москве работодатели ищут водителя-экспедитора на зарплату 250-285 тысяч рублей. От кандидата требуется наличие собственного грузового автомобиля грузоподъемностью 20 тонн, знание Москвы и умение работать с сопроводительной документацией.

Также в столице требуется водитель такси, которому предлагается зарплата до 200 тысяч рублей. Основные требования - водительский стаж в категории B не менее трех лет, плавный стиль вождения, знание города или умение пользоваться навигатором.

В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону шоферы тоже попали в зарплатный топ - например, там есть вакансии для водителей-экспедиторов категории "Е". В первом городе им готовы платить до 110 тысяч рублей, во втором - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. А больше всего в Ростове-на-Дону работодатели предлагают денег водителю зерновоза - до 50 тысяч рублей. Есть в этом городе и еще одна "топовая" вакансия для водителя (с личным автомобилем) с зарплатой 85-95 тысяч рублей.

Также в топ вакансий с самыми высокими зарплатами попали и несколько таких профессий, как электросварщик (в Санкт-Петербурге ему готовы платить 150 тысяч рублей в месяц), маркировщик (Ростов-на-Дону и зарплата от 81,3 тысячи до 105,8 тысячи рублей в месяц), каменщик (тоже Ростов-на-Дону и 85 тысяч), монтажник (Казань и 80 тысяч рублей).

Кстати, директору магазина в Казани предлагают всего 78 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге одна из наиболее высокооплачиваемых вакансий - для врача-стоматолога-ортопеда. Такому специалисту предлагается заработок от 200 тысяч рублей в месяц. Это вторая позиция в рейтинге зарплат этого города после директора по продажам e-commerce (зарплата 300-350 тысяч рублей). На сто тысяч рублей работодатель ищет стоматолога-терапевта в Уфе.

Чуть раньше были опубликованы данные по средним зарплатам учителей. Как выяснилось, в Москве учитель может получать и 120-150, а то и выше тысяч рублей. Если же ориентироваться на сайты по трудоустройству, то во Владивостоке в вакансиях в школ указаны заработные платы начиная от… 7 тысяч рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: вакансия  врач  заработная плата  работа  учитель  водитель 






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