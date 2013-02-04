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Россия отказывается от импорта охлажденного мяса из США и Германии
Россия с 4 февраля запрещает ввоз охлажденного мяса из США и Германии. По данным Россельхознадзора, ограничения поставок мяса из США связаны с тем, что американская сторона, несмотря на неоднократные просьбы российской службы, не представила информацию о мерах по предотвращению ввоза в РФ продукции, произведенной с использованием рактопамина (стимулятор роста мышечной ткани).
Кроме того, не получена информация о том, что при производстве готовой мясной продукции, отгружаемой в РФ, используется сырье с предприятий, которые имеют право на поставки продукции в Таможенный союз и Россию. Оно также не должно содержать рактопамин.
С 11 февраля по этой причине будет запрещен ввоз из США замороженного мяса и мясной продукции.
Запрет на поставки из Германии охлажденного мяса птицы, говядины и свинины связан с распространением в этой стране вируса Шмалленберг и недейственностью гарантий, которые предоставляет германская ветслужба. Охлажденная продукция представляет больший риск, чем замороженная, которая при подозрении на ее качество может изыматься и храниться в холодильниках до окончательного выяснения ситуации, поясняют в Россельхознадзоре.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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Ну нормально че, у нас-то точно стимуляторы роста не используются, будем есть отечественное. П. с - ни одна сэс в нашей стране при выдаче документов, подтверждающих качество продукции, не делает анализ на содержание стимуляторов роста. А теперь еще и цена на это мясо вырастет прилично.