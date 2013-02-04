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Россия отказывается от импорта охлажденного мяса из США и Германии

04 Февраля 2013, 15:17 | В России

Россия с 4 февраля запрещает ввоз охлажденного мяса из США и Германии. По данным Россельхознадзора, ограничения поставок мяса из США связаны с тем, что американская сторона, несмотря на неоднократные просьбы российской службы, не представила информацию о мерах по предотвращению ввоза в РФ продукции, произведенной с использованием рактопамина (стимулятор роста мышечной ткани).

Кроме того, не получена информация о том, что при производстве готовой мясной продукции, отгружаемой в РФ, используется сырье с предприятий, которые имеют право на поставки продукции в Таможенный союз и Россию. Оно также не должно содержать рактопамин.

С 11 февраля по этой причине будет запрещен ввоз из США замороженного мяса и мясной продукции.

Запрет на поставки из Германии охлажденного мяса птицы, говядины и свинины связан с распространением в этой стране вируса Шмалленберг и недейственностью гарантий, которые предоставляет германская ветслужба. Охлажденная продукция представляет больший риск, чем замороженная, которая при подозрении на ее качество может изыматься и храниться в холодильниках до окончательного выяснения ситуации, поясняют в Россельхознадзоре.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: запрет  мясо  Россельхознадзор 



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Комментарии

  • Псевдоним16:07, 04.02.2013#

    Ну нормально че, у нас-то точно стимуляторы роста не используются, будем есть отечественное. П. с - ни одна сэс в нашей стране при выдаче документов, подтверждающих качество продукции, не делает анализ на содержание стимуляторов роста. А теперь еще и цена на это мясо вырастет прилично.

  • Вилли16:26, 04.02.2013#

    Блин, стейков теперь вкусных не поесть. ((( у нас мясо не умеют для стейков выращивать

  • Псевдоним16:28, 04.02.2013#

    Блин, замороженное или охлажденное запретят???

  • Псевдоним16:38, 04.02.2013#

    Охлажденное

  • Псевдоним16:45, 04.02.2013#

    С охлажденным давно надо было так поступить, оно просто не доедет до России. Минимум месяц в пути при его хранении 3 недели.

  • Kommentator20:53, 10.02.2013#

    недавно видел свежее мясо в гопермаркере на Дальппресе по 700 р/кг скоро все будем его кушать, или не кушать.

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