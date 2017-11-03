Сенатор от Приморья поставила вопрос о качестве детского питания в стране

То, что производится сегодня, во многих случаях часто даже небезопасно

В конце октября комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел парламентские слушания, посвященные правовым и организационным аспектам организации здорового питания дошкольников и школьников. Участие в слушаниях приняла представитель ЗС Приморья в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА, которая отметила важность данной темы для региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам заместителя Министра сельского хозяйства РФ Ивана ЛЕБЕДЕВА, несмотря на то, что агропромышленный комплекс страны успешно развивается, сохраняется высокая зависимость от импорта по детскому питанию. По итогам 2016 года Россия импортировала 56,4% от всего объема детского питания, что свидетельствует о необходимости импортозамещения этой товарной группы. Однако для этого необходимо решить проблемы нехватки отдельных видов отечественного сельскохозяйственного сырья нужного качества и отсутствия необходимого количества ингредиентов для производства детского питания. По словам заместителя министра, льготный механизм кредитования и возмещение прямых понесенных затрат позволит существенно улучшить положение дел через три-четыре года.

В проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний Правительству РФ было предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в Доктрину продовольственной безопасности РФ, которые бы определили критерии обеспеченности населения пищевой продукцией и специализированными продуктами детского питания. Также рекомендовано рассмотреть возможность актуализации действующих техрегламентов и стандартов на пищевую продукцию с целью повышения требований к качеству продуктов специализированного и детского питания. Еще одно предложение касается подготовки программы по организации производства функциональных ингредиентов детского питания на территории РФ.

Отдельно участники слушаний обсудили вопросы, связанные с организацией питания в дошкольных образовательных учреждениях и школах. Как отметила представитель ЗС Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева, правильное питание имеет особое значение для учеников младших классов. Сенатор напомнила, что обеспечение здоровым питанием детей дошкольного возраста, является одним из приоритетных направлений государственной политики, и тема, обсуждаемая в рамках парламентских слушаний, очень актуальна.

«Ко мне очень часто обращаются жители нашего региона с жалобами на неудовлетворительное питание в общеобразовательных учреждениях, и просят решить эту проблему. На парламентских слушаниях, мы должны комплексно, с пониманием, подойти к проблеме, и разработать дифференцированное решение, чтобы все субъекты смогли справиться с поставленной задачей», - подчеркнула Людмила Талабаева. Кроме того, сенатор акцентировала внимание участников слушаний на том, что органы местного самоуправления имеют право дополнительно осуществлять софинансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах муниципальных школ Приморского края – в случаях и в порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.