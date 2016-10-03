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Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье
03 Октября 2016, 15:45 | В России
Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья с января по сентябрь 2016 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составил 174,225 млн т (4,661 млн барр. в сутки). Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.
В сентябре 2016 года из России было вывезено 19,931 млн т нефти (4,870 млн барр. в сутки), что на 8,4% больше, чем в сентябре прошлого года.
С января по сентябрь «Роснефть» экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 76,247 млн т (в сентябре — 8,663 млн т), ЛУКОЙЛ — 16,015 млн т (1,474 млн т), «Сургутнефтегаз» — 23,637 млн т (2,892 млн т), «Газпром нефть» — 6,301 млн т (0,778 млн т), «Татнефть» — 8,826 млн т (1,088 млн т), «Башнефть» — 4,374 млн т (в сентябре — 0,524 млн т).
В этот же период предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, отгрузили в страны дальнего зарубежья по системе «Транснефти» 11,109 млн т нефти (в сентябре — 1,394 млн т).
В сентябре замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что Россия установила новый исторический рекорд добычи нефти. 20 сентября объем добычи нефти составил 11,086 млн барр., что превышает рекорд 1987 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
В этот же период предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, отгрузили в страны дальнего зарубежья по системе «Транснефти» 11,109 млн т нефти (в сентябре — 1,394 млн т).
В сентябре замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что Россия установила новый исторический рекорд добычи нефти. 20 сентября объем добычи нефти составил 11,086 млн барр., что превышает рекорд 1987 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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