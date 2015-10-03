Производители гречки вновь принялись дурить россиян

В России в нынешнем году гречневой крупы будет в избытке, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства, сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на информагентства. По его мнению, урожай гречихи в 2015 году планируется собрать 800 тыс. тонн, из этого количества будет выработано около 550 тыс. тонн крупы.

"Общая потребность для страны составляет 500 тыс. тонн в год, то есть гречневой крупы у нас будет в избытке", - считает министр.

Ткачев сообщил, что к настоящему времени уже намолочено 555 тыс. тонн гречихи, что на треть больше, чем в прошлом году.

Гречиха является поздней культурой, ее уборка, как правило, проходит в октябре.

В 2014 году урожай этого зерна в России составил 662 тыс. тонн.

Между тем, обещания Ткачева, как отмечает "Интерфакс", идут вразрез с прогнозом экспертов отрасли, которые предрекают дефицит гречки в текущем году из-за низкой урожайности в Алтайском крае, обеспечивающим до 40% общероссийской потребности в гречке.

Ранее, 24 сентября руководитель алтайской компании-трейдера "Магистраль" Дмитрий Лямкин сообщил: "В этом году дефицит, я думаю, будет серьезный именно из-за низкой урожайности (в крае)". Он объяснил причину неурожая плохими климатическими условиями: в сезон созревания гречихи почти 1,5 недели стояла жара.

В прошлом году регионы Сибири столкнулись с неконтролируемым ростом цен на гречиху. Как сообщал тогда гендиректор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, причиной тому стало снижение урожая гречихи в Алтайском крае на 31,6% по сравнению с 2013 годом, до 249 тыс. тонн.

Однако в среду, 30 сентября, губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал "неправомерным маркетинговым ходом" растиражированную в федеральных СМИ информацию о неурожае гречихи в регионе. По его словам, валовой сбор культуры в 2015 году будет примерно в полтора раза выше, чем в 2014-м. Слова главы региона приводит Главное управление сельского хозяйства Алтайского края.

Ведомство усмотрело тенденцию: как только начинается уборка гречихи в крае, в ряде федеральных СМИ поднимают проблему неурожая этой культуры, а следствием подобных слухов становится резкое повышение цен на гречневую крупу в торговых сетях. Вброс информации о неурожае культуры Карлин оценил как "неправомерные маркетинговые ходы для того, чтобы спровоцировать повышенный спрос, искусственно взвинтить цены, раскачать рынок".

Сейчас механизаторы намолачивают по 9 ц/га. Согласно прогнозам погоды, у аграриев есть технические, технологические и погодные предпосылки убрать весь выращенный урожай. "Качество, потребительские свойства будут лучше, выход зерна с тонны продукции – выше. Так что нет никаких оснований опасаться за рынок гречневой крупы", - считает Карлин.

Он добавил, что и в других регионах страны, а они все вместе дают примерно столько же, сколько ежегодно производит Алтайский край, ситуация с гречихой "не провальная". Так что оснований для беспокойства нет.

"Крестьяне и переработчики Алтайского края уже многие годы подряд обеспечивают до 50% потребности в гречке. В этом году и по темпам уборки гречихи, и по валовому сбору мы идем хорошо. На сегодня в закрома сдали уже 190 тыс тонн. Урожай собрали с половины засеянных весной полей", - отметил губернатор.

Как сообщает сельхозуправление, в крае самые крупные площади под гречихой сосредоточены в Целинном, Троицком, Солтонском, Бийском, Советском районах, там культура занимает от 14 до 17 тыс га. Большие массивы занимает гречиха в Первомайском, Косихинском, Красногорском, Быстроистокском районах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.