В России поднимут цены на сотовую связь

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предложил сотовым операторам повысить цены на услуги. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одна из идей, про которую я совершенно открыто говорил всем операторам «большой тройки» и другим, это то, что запуск очередной новой сети четвертого поколения должен сопровождаться, как это ни странно, повышением тарифов», — отметил Никифоров.

Также Никифоров подчеркнул, что взаимная конкуренция среди операторов привела к тому, что цены стали неоправданно низкими.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.