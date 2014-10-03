www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Связь
Распечатать

В России поднимут цены на сотовую связь

03 Октября 2014, 10:03 | В России

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предложил сотовым операторам повысить цены на услуги. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одна из идей, про которую я совершенно открыто говорил всем операторам «большой тройки» и другим, это то, что запуск очередной новой сети четвертого поколения должен сопровождаться, как это ни странно, повышением тарифов», — отметил Никифоров.

Также Никифоров подчеркнул, что взаимная конкуренция среди операторов привела к тому, что цены стали неоправданно низкими.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: цена  минкомсвязь  сотовая связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним13:19, 03.10.2014#

    Они там точно умом тронулись. . . Причем все. . .

  • сатана13:25, 03.10.2014#

    а что за большая тройка? теле2-ростелеком мегафон и мтс?)

  • Р В»Р ВµРЎв‚¬Р С‘Р в„–13:28, 03.10.2014#

    взаимная конкуренция среди операторов привела к тому, что цены стали неоправданно низкими. А для чего тогда конкуренция и рынок?

  • большая тройка13:35, 03.10.2014#

    вероятно для громких слов! когда надо - пусть будет конкуренция и рынок. А когда деньги очень нужны тогда просто договоримся. . . и все равно сделаем так как надо нам!

  • Свист13:40, 03.10.2014#

    Прикольно, а все от того что у людей в отличии от министров и депутатов разные понятия о ценах и зарплатах. Как говорят, сытый голодного не уразумеет. Вот так родные.

  • Глеб13:43, 03.10.2014#

    Все очень просто. Увеличится прибыль - увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

  • FDS13:53, 03.10.2014#

    Что за государство, все не как не нажрутся эти ченуши. Нефть и газ за копейки продают за бугор, а своему народу по цене завышеной в несколько раз, теперь еще оказывается и говорим мы дешево надо и отсюда щипнуть кусочек. Когда вы уже подавитесь.

  • н14:01, 03.10.2014#

    Скоро с такой политикой их самих на вилы поднимут

  • ПсевдонимКа15:15, 03.10.2014#

    Клёво, чо. Только с повышением цен пусть хотя бы связь нормальную сделают. У МТС связь г***о. Хорошо, сделала переадресацию вызовов на Акос.

  • Псевдоним19:30, 03.10.2014#

    ха-ха-ха так вам и надо хомячки! Терпите дальше!За что уважаю ЧЕЧЕНов, что для них как всегда компенсируют бабло. В Раше ЖИВУТ -Москва, Питер, Сочи и вся ЧЕЧНЯ, остальных быдловатых доят.

  • Псевдоним07:43, 10.10.2014#

    не глава, а говно в министерстве связи. Полное отсутствие понятий о рынке и экономики.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru