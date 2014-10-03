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В России поднимут цены на сотовую связь
03 Октября 2014, 10:03 | В России
Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предложил сотовым операторам повысить цены на услуги. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Одна из идей, про которую я совершенно открыто говорил всем операторам «большой тройки» и другим, это то, что запуск очередной новой сети четвертого поколения должен сопровождаться, как это ни странно, повышением тарифов», — отметил Никифоров.
Также Никифоров подчеркнул, что взаимная конкуренция среди операторов привела к тому, что цены стали неоправданно низкими.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: цена минкомсвязь сотовая связь
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Они там точно умом тронулись. . . Причем все. . .