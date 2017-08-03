Стало известно, какие продукты точно подорожают к осени

В ближайшее время в России цены взлетят на ряд продуктов. Из-за холодного и дождливого лета, а также некоторых других факторов подорожают и отечественные, и зарубежные товары, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Мед

Нетипичная летняя погода спровоцирует в стране дефицит меда. В таких неблагоприятных условиях пчелы редко вылетали из ульев и почти не заготовили мед. Как пояснил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, единственный способ сохранить пчелиные семьи — кормить их медом из запасов. Дело в том, что насекомые не производят потомство, если понимают, что не прокормят его. Эксперты прогнозируют подорожание меда на 50%.

Мясо

Правительство РФ планирует отменить льготы на ввоз латиноамериканской говядины. Это мясо стало единственной альтернативой отечественному после запрета на ввоз продуктов из США и Евросоюза. При этом импортное мясо на 30-40% дешевле, чем, например, у компании «Мираторг» — одного из лидеров рынка в России.

В то же время после отмены льгот российские производители поднимут цены, так как в стране сейчас дефицит говядины, считает основатель сети ресторанов «Мясо и Рыба» Сергей Миронов. Таким образом, рестораторы готовятся поднимать цены на блюда из говядины на 25%.

Кофе

Увеличение цен на кофе следует ожидать к новому году. Причины две: неурожай в Латинской Америке и желание поставщиков компенсировать убытки прошлых лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля. Импортеры уже подняли цены на 21,7% по сравнению с 2016 годом. Однако из-за того, что кофе хранится достаточно долго и требует расфасовки, его стоимость возрастет не сразу.

В кофейнях подорожание напитка не будет серьезным и составит около 10%, обнадежил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Рис

Уже сейчас в стране отмечается резкий скачок цен на рис. Только за неделю, по данным центра «ПроЗерно», крупа подорожала на 3%. Заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова связала это с неблагоприятной погодой в регионах выращивания. В результате отмечается дефицит качественного зерна для производства крупы. Кроме того, возросла стоимость и импортного риса из Азии.

Сыр

Неблагоприятная погода повлияет и на стоимость сыра. Эксперты уже говорят о грядущем дефиците сена и других кормов для скота. Трава еще совсем низкая, хотя обычно в это время ее активно косят.

Рост цен на сено скажется и на стоимости конечных продуктов. Фермеры предполагают, что подорожание сыра к осени составит 10%.

Есть и хорошие новости – ожидается снижение цен на гречку. С мая по июль цены на крупу росли. Сейчас ее стоимость стабилизировалась, а в Западной Сибири уже начала снижаться. Это ожидаемое явление: высокие цены «уперлись» в потребительский спрос, предложение крупы большое, и покупатели сориентировались. Эксперт уверяет, в этом году дефицита гречки бояться не стоит.