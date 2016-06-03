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Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию
Недобросовестные туристические компании используют, по меньшей мере, три схемы для обхода запрета на продажу путевок в Турцию. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Лента.ру.
Прежде всего, агенты могут самостоятельно формировать туры через сервисы для самостоятельных путешественников. В этом случае они бронируют перелет и отель по отдельности, а также докупают медицинскую страховку и организуют трансфер.
Вторая схема обхода запрета заключается в продаже туров через страны, где они не запрещены (например, через Белоруссию или Казахстан). В этом случае туристу остается лишь докупить билеты в соседнюю страну.
Кроме того, компании могут просто не проводить путевки в Турцию официально.p;это могут пойти либо совсем отчаянные турагентства, у которых нет выбора в условиях выживания, либо очень молодые агентства, которые не имеют должных знаний для соответствия требованиям закона», — рассказала Чупина. Эксперт уточнила, что процесс закрытия продажи туров в Турцию очень непрост с технической точки зрения. Поэтому, возможно, некоторые агентства не успели удалить информацию о путевках со своих сайтов. Директор Департамента по развитию агентской сети туроператора BSI Group Татьяна Белова уточнила, что Турция всегда была самым популярным пляжным направлением у россиян, которое привлекало высочайшим сервисом за доступные деньги. «Поэтому туристы
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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