Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию

Недобросовестные туристические компании используют, по меньшей мере, три схемы для обхода запрета на продажу путевок в Турцию. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Лента.ру.

Прежде всего, агенты могут самостоятельно формировать туры через сервисы для самостоятельных путешественников. В этом случае они бронируют перелет и отель по отдельности, а также докупают медицинскую страховку и организуют трансфер.

Вторая схема обхода запрета заключается в продаже туров через страны, где они не запрещены (например, через Белоруссию или Казахстан). В этом случае туристу остается лишь докупить билеты в соседнюю страну.

Кроме того, компании могут просто не проводить путевки в Турцию официально.p;это могут пойти либо совсем отчаянные турагентства, у которых нет выбора в условиях выживания, либо очень молодые агентства, которые не имеют должных знаний для соответствия требованиям закона», — рассказала Чупина. Эксперт уточнила, что процесс закрытия продажи туров в Турцию очень непрост с технической точки зрения. Поэтому, возможно, некоторые агентства не успели удалить информацию о путевках со своих сайтов. Директор Департамента по развитию агентской сети туроператора BSI Group Татьяна Белова уточнила, что Турция всегда была самым популярным пляжным направлением у россиян, которое привлекало высочайшим сервисом за доступные деньги. «Поэтому туристы по-прежнему пытаются найти способы, как отправиться на любимый курорт по турпакету, и, как говорится, спрос рождает предложение, некоторые компании идут на риск», — отметила Белова.

PR-директор компании «Тез Тур» Лариса Аханова подтвердила, что претензии со стороны Роспотребнадзора могли возникнуть к фирмам, которые не удалили старую информацию о путевках в Турцию со своих сайтов. Кроме того, эксперт не исключила, что некоторые турагенты формируют предложения на основе перелетов и отелей и продают это как туры.В среду, 1 июня, Останкинский районный суд Москвы постановил заблокировать 23 сайта, на которых содержалась информация о «реализации туристского продукта на посещение территории Турции». Иски в защиту неопределенного круга потребителей подало столичное управление Роспотребнадзора.В декабре 2015 года были запрещены чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, российским туроператорам рекомендовали воздержаться от продаж путевок в эту страну. Причиной введения подобных мер стала атака турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции по борьбе с террористами в Сирии в ноябре 2015-го.Кроме того, МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в Турцию по причинам безопасности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.