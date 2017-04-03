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Системы водоснабжения защитят от террористов за счет населения
Минстрой разработал порядок охраны водохранилищ и систем водоснабжения от террористических атак, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Он предполагает оборудовать водохранилища системами видеонаблюдения и сигнализациями, пишут «Известия». Региональные операторы систем водоснабжения называют расходы на усиление безопасности неподъемными — зачастую они сопоставимы с годовым объемом выручки. Поэтому нововведение требует поднятия тарифов на воду на 2–4%, подсчитали коммунальщики.
Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. По документу режим антитеррористической безопасности предполагается распространить на всю систему водоснабжения, включая водохранилища, очистные станции и канализационные системы. Эти объекты предполагается обнести ограждениями, оснастить сигнализацией и поставить под видеонаблюдение.
Проект требований Минстрой сейчас обсуждает с коммунальщиками, после чего он может быть доработан и представлен на публичное обсуждение.
Региональные операторы систем водоснабжения утверждают, что денег на дополнительные расходы у них нет и единственный способ их найти — дополнительно повысить тарифы. По предварительным оценкам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), проведение предлагаемых мероприятий за счет средств тарифа приведет к удорожанию услуг водоснабжения и водоотведения на 2–4% в зависимости от величины предприятия: чем оно меньше, тем выше придется поднять тариф.
Только установка заборов требует значительных затрат, отметили коммунальщики. Так, по оценке ООО «Барнаульский водоканал» (БВК), затраты на ограждения на четырех объектах водоснабжения Барнаула должны составить порядка 23,5 млн рублей. На системы видеонаблюдения и сигнализации уйдет еще 66 млн рублей, подсчитали в организации. Общий бюджет составит порядка 90 млн рублей, что практически сопоставимо с годовым бюджетом производственной программы БВК. ООО «Тюмень Водоканал» необходимо на эти антитеррористические мероприятия 17,5 млн рублей.
По мнению РАВВ, проведение требуемых мероприятий практически не представляется возможным особенно в период финансового кризиса.
— В проектах приказов не указаны источники финансирования мероприятий и сроки реализации требований по антитеррористической защищенности объектов, — отметили в ассоциации.
В Минстрое ситуацию не прокомментировали.
РАВВ предложила ограничить обязанности водоканалов как эксплуатирующих организаций физической охраной объектов и при этом дать возможность нанимать частные охранные агентства. Сейчас охраной водного хозяйства занимается только ФГУП «Охрана» МВД России.
— Данная организация при отсутствии конкуренции устанавливает завышенную цену, —отметили в ООО «Тулагорводоканал».
По мнению представителей отрасли, надо предусмотреть возможность использования для охраны объектов водоканального хозяйства (ВКХ) лицензирования частных охранных организаций, имеющих соответствующую подготовку и вооружение.
Учитывая финансовые проблемы водоканалов, представители отрасли считают, что требования к инженерно-техническим средствам охраны объектов ВКХ могут быть только рекомендательными. А руководители предприятий должны иметь возможность самостоятельно принимать решения о применении тех или иных средств инженерно-технической охраны по конкретному объекту с учетом рекомендаций, полученных по результатам проведения оценки состояния защищенности объекта.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в феврале 2017 года средняя цена на холодное водоснабжение в России составляла 25,18 рубля за кубический метр, на горячее — 128,55 рубля. Эти цены выше на 7 и 6% соответственно относительно того же периода прошлого года. Средняя цена на водоотведение составляет 20,39 рубля, за год она выросла на 9%.
Фото ТАСС.
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что за бред? кто полезет на насосную? вбухали миллионы в охрану насосной ------- а взорвут водовод ------ интересно чей интерес проталкивается через Минстрой