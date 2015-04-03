Интернет-магазин Ozon.ru начал работу в США

Популярный в России интернет-магазин вышел на американский рынок. Это уже четвертая зарубежная витрина, запущенная магазином за пределами России, после Казахстана, Европы и Израиля, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на CNews.ru.

Витрина предлагает русскоязычным покупателям в США ассортимент из 590 тысяч книг. По словам руководителя развития проектов Ozon.ru Михаила Осина, на сегодняшний день 1,8% оборота магазина - это зарубежные продажи, которые осуществляются через локальные витрины и основной сайт компании, пишет CNews.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.