Драконовские меры российской таможни всколыхнули общественность

Петицию, созданную 27 января за то, чтобы отменить требования для доставки посылок из иностранных интернет-магазинов уже подписали более 70 тыс. человек. После окончания сбора подписей она будет направлена в Федеральную таможенную службу РФ.

Текст петиции: "Требуем отменить введенные условия для доставки посылок из иностранных интернет-магазинов, а именно: оплата банковской картой, получение посылки только по месту регистрации. Также требуем ни при каких условиях не вводить дополнительные наценки на импорт посылок для частных лиц!"

Большинство подписавшихся оставляет свои комментарии. «Для меня покупки в интернет-магазине были очень большим подспорьем моему бюджету, дабы не покупать в торговых центрах ничего, не ездить по рынкам, в надежде купить "абы что" (не говоря уже о качестве товаров) под сезон», - пишет автор документа на портале change.org.

«Покупки за рубежом экономят мой бюджет. Я – за честную конкуренцию», - поддерживает его москвич Ярослав.

Юлия из Нижнего Новгорода с ним полностью согласна: «Эта инициатива - прямое нарушение свободы рынка, направленная на ограничение конкуренции в целях обогащения крупных игроков, и ничего более».

Напомним, с начала 2014 года для покупки товара в иностранных интернет-магазинах в таможенные органы необходимо предоставить следующие документы: гарантийное письмо, в котором говорится, что стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 евро; бумага под названием «перевод товаров», где нужно написать, что куплено, сколько единиц и сколько это стоит, письмо о переуступке, где вы разрешаете логистической компании провести таможенное оформление груза, и договор на осуществление операций по таможенному оформление.

И самое главное, что теперь нужно предоставлять выписку из банка по проведенной транзакции как подтверждение оплаты данного заказа. Это если товар оплачивался с вашей карты; а если с карты другого лица, то помимо выписки понадобятся еще скан паспорта владельца карты и письмо, в котором он подтверждает, что с его карты действительно проводилась оплата.

Это спорное нововведение затрагивает, безусловно, и приморцев, не особо избалованных ассортиментом импортной продукции по приемлемым ценам в наших магазинах. Ведь те товары, что предлагают приморцам перекупщики (читай забытое слово - спекулянты), или стоят баснословных денег, или непотребного качества. В век расцвета интернет-торговли многим уже стал удобным и привычным этот способ шопинга, приверженцев его становится все больше. Теперь возможность приобрести качественную и недорогую продукцию "оттуда" становится практически недоступной роскошью.

ZRPRESS.RU, Владивосток.