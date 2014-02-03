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Драконовские меры российской таможни всколыхнули общественность

03 Февраля 2014, 18:28 | В России

Петицию, созданную 27 января за то, чтобы отменить требования для доставки посылок из иностранных интернет-магазинов уже подписали более 70 тыс. человек.  После окончания сбора подписей она будет направлена в Федеральную таможенную службу РФ.

Текст петиции: "Требуем отменить введенные условия для доставки посылок из иностранных интернет-магазинов, а именно: оплата банковской картой, получение посылки только по месту регистрации. Также требуем ни при каких условиях не вводить дополнительные наценки на импорт посылок для частных лиц!"

Большинство подписавшихся оставляет свои комментарии. «Для меня покупки в интернет-магазине были очень большим подспорьем моему бюджету, дабы не покупать в торговых центрах ничего, не ездить по рынкам, в надежде купить "абы что" (не говоря уже о качестве товаров) под сезон», - пишет автор документа на портале change.org.

«Покупки за рубежом экономят мой бюджет. Я – за честную конкуренцию», - поддерживает его москвич Ярослав.

Юлия из Нижнего Новгорода с ним полностью согласна: «Эта инициатива - прямое нарушение свободы рынка, направленная на ограничение конкуренции в целях обогащения крупных игроков, и ничего более».

Напомним, с начала 2014 года для покупки товара в иностранных интернет-магазинах в таможенные органы необходимо предоставить следующие документы: гарантийное письмо, в котором говорится, что стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 евро; бумага под названием «перевод товаров», где нужно написать, что куплено, сколько единиц и сколько это стоит, письмо о переуступке, где вы разрешаете логистической компании провести таможенное оформление груза, и договор на осуществление операций по таможенному оформление.

И самое главное, что теперь нужно предоставлять выписку из банка по проведенной транзакции как подтверждение оплаты данного заказа. Это если товар оплачивался с вашей карты; а если с карты другого лица, то помимо выписки понадобятся еще скан паспорта владельца карты и письмо, в котором он подтверждает, что с его карты действительно проводилась оплата.

Это спорное нововведение затрагивает, безусловно, и приморцев, не особо избалованных ассортиментом импортной продукции по приемлемым ценам в наших магазинах. Ведь те товары, что предлагают приморцам перекупщики (читай забытое слово - спекулянты), или стоят баснословных денег, или непотребного качества. В век расцвета интернет-торговли многим уже стал удобным и привычным этот способ шопинга, приверженцев его становится все больше. Теперь возможность приобрести качественную и недорогую продукцию "оттуда" становится практически недоступной роскошью.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: магазины  таможня  интернет  торговля  ФТС 



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Комментарии

  • mux11:26, 04.02.2014#

    а где ссылка на петицию?

  • Псевдоним11:28, 04.02.2014#

    Охренели они совсем

  • абырвалГ11:30, 04.02.2014#

    Давно пора ограничить этот маразм. Вместо того, что бы денег больше зарабатывать, ищут где бы подешевше урвать, а потом перепродать. Новый вид челночного бизнеса придумали.

  • mux11:44, 04.02.2014#

    маразм, это когда делают наценку 1000%, и сидят целыми днями в торговых центрах продавая по одной шмотке в день, и при этом называют себя честными бизнесменами. А купить качественную вещь по реальной цене, пусть и за границей, это не маразм, а реальная конкуренция оборзевшим барыгам.

  • Псевдоним10:56, 05.02.2014#

    Маразм это когда в одной стране детский зимний комбинезон стоит 4000 руб. в Питере и 8000 руб. у нас. что то не помню, чтобы у нас тут зп в 2 раза выше были. А в наших убогих торговых центрах сутками можно ходить и ничего приличного не найти, т. к. владельцы бутиком скупают всякое Г. . , чтобы потом продать с огромной наценкой как нормальную вещь.

  • бабулька°18:37, 07.02.2014#

    Так не покупайте всякое Г- посидят и свалят, а если эти бутики не закрываются, значит кто-то покупает, себе в минус(аренда и зарплата продавцу) сидеть не будут

  • Псевдоним12:12, 04.02.2014#

    где ссылка не понял?

  • Псевдоним10:59, 05.02.2014#

    Жена недавно чуть не упала, когда увидела в ТЦ детский шарф+шапочка = 4000р. !!!!! Что то подобное с китая заказали в 10(!!!) раз дешевле!!!! Это экономит мой бюджет! Это, пожалуй, единственное на чем я могу сейчас экономить. . . бензин задрали, продукты задрали, жкх космос. . . Путин вор и все они там такие. . . Плевать на нас, им денег дай!!!

  • Воспитанники 90х11:51, 05.02.2014#

    Власть-извращенцы. Таможня загналась, не знает как ещё круче извратиться!!!! Зато клипы себе снимает каждый год! Отврат полный. Пора брать пример с хохлов.

  • Псевдоним12412:21, 05.02.2014#

    Вообще неправильно сделали. В Китае я могу купить то, что мне нужно. И по доступной цене. И даже фиг с ней, с ценой. У нас здесь выбор откровенно убогий. Надо конечно устанавливать рамки, но не так необдуманно.

  • Псевдоним11:02, 06.02.2014#

    За инициативу подано: 48126 голосов

  • Жулик23:45, 06.02.2014#

    Вроде крупнейшие почтовые компании типа ЕМС или Пони экспресс отказались от доставки посылок в РФ (ибо себе дороже) предлагаю нанести буржуинам симметричный ответ. . перекрыть гассс и построить стену (наподобие берлинской) пусь сами носют свои адидасы и айпхоны ))

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