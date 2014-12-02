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Депутат поторопил Минкомсвязи с разработкой "российской Windows"
Депутат Госдумы Илья Костунов направил в Минкомсвязи запрос, в котором главу ведомства просят сообщить текущий статус выполнения плана по переходу на свободное программное обеспечение (СПО).
«Поскольку в госсекторе сохраняется высокий уровень зависимости от зарубежного оборудования и программного обеспечения, необходимо призвать Минкомсвязи ускорить работу», — заявил Костунов. По его данным, более чем на 80% всех компьютеров, используемых в государственных организациях, установлена американская операционная система и пакет офисных программ Microsoft. В качестве программного обеспечения для создания баз данных используются решения Microsoft (SQL), Oracle, IBM.
Согласно же «Плану перехода», который базируется на утвержденной в октябре 2010 года госпрограмме «Информационное общество (2011–2020 годы)», планировалось создание Национальной программной платформы (НПП), которую неофициально называли «российской Windows», передают «Известия». В НПП должна войти отечественная сборка операционной системы, основанной на СПО, а также российская система управления базами данных, офисный софт и т. д.
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