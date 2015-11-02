С 1 января 2016 года в Приморье наступит… дефицит водки

Перебои с продажами алкоголя в Приморье, как и во всей России, могут начаться с 1 января 2016 года из-за того, что оптовики не успевают подключиться к ЕГАИС и освоить программу передачи данных о обороте спиртных напитков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

— До 1 января к ЕГАИС должны подключиться оптовики, до 1 июля — розничные сети. Но с нового года система должна начать работать для производителей и оптового звена. Однако, по нашим данным, сейчас к системе подключено менее 5% оптовых предприятий страны, поставляющих алкоголь, — говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Он убежден, что за два месяца большинство оптовиков не успеют зарегистрироваться.

По словам Небольсина, незарегистрированные дистрибуторы с 1 января не смогут принимать отгрузки от производителей и легально поставлять как крепкие напитки, так и вино, пиво, сидр, медовуху и пуарэ в розницу.

— На какое-то время хватит того, что магазины получат до 31 декабря, но в праздники для алкогольной продукции высокий сезон, и этот вопрос надо будет как-то решать, — отмечает он. Небольсин уверяет, что многие предприятия торговли, особенно малый и средний бизнес в регионах, либо не проинформированы о том, как подключаться к ЕГАИС, либо не могут нести издержки, связанные с этой процедурой.

— К примеру, подключить к системе одно торговое помещение с одной кассой стоит не менее 250 тыс. рублей, — говорит Небольсин. В эти расходы, по его словам, входит оплата кассового аппарата, подключенного к ЕГАИС, оплата программного обеспечения, оплата абонентского обслуживания.

О грядущем коллапсе в поставках спиртного говорит и генеральный директор официального дистрибутора компании «Балтика», компании «Золотой стандарт» и исполнительный директор Союза пивобезалкогольной продукции Камаль Лебедев.

На прошлой неделе состоялось заседание подкомитета Торгово-промышленной палаты по алкогольной продукции по теме ЕГАИС. Участвовали все отраслевые алкогольные союзы, производители пива, вина, крепких напитков. По результатам совещания мы пишем письмо в Госдуму, в правительство. Письмо, «кричащее» о том, что нас ждет безусловный коллапс на рынке алкоголя, — говорит Лебедев. По его словам, потенциальных пользователей ЕГАИС смущает то, что до сих пор нет нормативной базы, регулирующей сроки подачи информации, а также решение спорных ситуаций.

— К примеру, в рознице система может заблокировать продажу бутылки алкоголя, если где-то уже будет зафиксирована продажа товара с такой же акцизной маркой. Но непонятно, как разрешить ситуацию в том случае, если система ошиблась, в какие сроки проблема должна решиться, — говорит Лебедев. Также не определено, как фиксировать возврат ранее купленной бутылки спиртного.

К тому же, как говорит эксперт, сам модуль передачи данных от предприятия опта или розницы в РАР, по контракту c разработчиком ФГУП «ЦентрИнформ», должен быть сдан 23 декабря 2015 года. То есть сейчас оптовые и розничные продавцы подключаются к тестовым модулям. В обращении пойдет речь о необходимости отсрочки внедрения ЕГАИС, пока не утвердят модуль, нормативную базу и не опробируют систему для торговых компаний.

В обращении бизнеса, говорится о необходимости перенести внедрение ЕГАИС для оптовиков на 1 октября 2016 года, для розничной торговли в городских поселениях — на 1 июля 2018 года и для розницы в сельских поселениях — на 1 июля 2019 года.

Объем операций и нагрузку на ЕГАИС представители бизнеса сравнивают с нагрузкой на серверы социальной сети Facebook.

— Через кассы по Российской Федерации в настоящее время проходит порядка 2 млрд единиц алкогольной продукции в день. Такое количество обращений с касс к системе ЕГАИС соотносится с количеством обращений к одной из крупнейших мировых соцсетей Facebook. Учитывая сеть дата-центров последней, представляющих собой ангары на десятки тысяч квадратных метров, заполненные от 120 до 180 тыс. серверов, вызывает недоумение, каким образом Росалкогольрегулирование будет принимать такое количество сообщений, — говорится в письме участников рынка.

В пресс-службе РАР сообщили, что подключение участников рынка к ЕГАИС идет планово, в системе зарегистрированы 15 тыс. касс и 860 компьютеров. В ведомстве отметили, что не видят оснований для коллапса и прогнозируют успешное подключение всех торговых предприятий в установленные сроки.

Напомним, что в сентябре крупнейшие торговые сети сообщали о необходимости перенести обязательный учет алкоголя для розницы на 1 января 2018 года.

ЕГАИС внедрена на производстве крепких спиртных напитков для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции в 2006 году. Ее задача — обеспечивать полный и достоверный учет производства и оборота спиртного: от конвейера до прилавка, включая различные параметры: вид и наименование продукции, крепость, объем. ЕГАИС помогает вести учет импорта и контролировать начисление акциза, а также затрудняет реализацию контрафакта. Дальнейшая задача — отследить судьбу поставленных партий в оптовом звене и розничных точках продаж.

Первый опыт применения привел к остановке ряда производств — программа не выдержала количества запросов на сопроводительную документацию и ее какое-то время оформляли в ручном режиме. Впрочем, с 2009 года ЕГАИС не давала сбоев. Оператором ЕГАИС является Росалкогольрегулирование.

По данным Федерального казначейства России, налоговые сборы от крепкого алкоголя упали в этом году почти на 15%, вина и напитков крепостью до 9 градусов — на 50% и пива — почти на 9%.