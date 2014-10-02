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Тарифы ОСАГО вырастут на 30 процентов

02 Октября 2014, 11:14 | В России

Базовый тариф ОСАГО вырастет на 23-30 процентов. Об этом свидетельствует указание, опубликованное на официальном сайте Центробанка.

В документе сказано, что минимальная базовая ставка тарифа для физлиц, которые управляют транспортными средствами категории «B», составит 2440 рублей. Максимальная достигнет 2574 рублей. Тарифный коридор составляет 134 рубля. Ранее ставка была фиксированной, она равнялась 1980 рублям. Таким образом, тарифы вырастут на 23-30 процентов.

Новые тарифы вступят в силу после публикации документа в «Вестнике Банка России». Публикация ожидается в ближайшие дни. Кроме того, необходима отмена двух действующих правительственных постановлений о тарификации (согласно прежней редакции закона) и о правилах ОСАГО.

Кроме того, с 1 октября в силу вступила норма, устанавливающая лимит выплат по ОСАГО за имущественный ущерб в размере 400 тысяч рублей вместо действовавшего ранее лимита в 120 тысяч.

Ранее 22 июля зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщал, что в октябре будет введен тарифный коридор, нижняя граница которого, по предварительным оценкам, составит 24 процента. Тогда он заявлял, что единовременное повышение тарифа не превысит 30 процентов. Он добавил, что в апреле 2015 года должно произойти очередное повышение стоимости ОСАГО в связи с увеличением лимита выплат по жизни и здоровью до 500 тысяч рублей.

О необходимости повышения тарифов ОСАГО ранее неоднократно заявляли участники рынка. В России ОСАГО действует с 2004 года, и с того момента базовая стоимость страховки не менялась. Страховщики предлагали поднять тарифы на 40 процентов.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: автомобиль  осаго  базовая ставка  страхование  тарифы  физические лица 



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